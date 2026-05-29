ETV Bharat / state

मुख्य सचिव की फटकार का उल्टा असर, रतलाम कलेक्ट्रेट से किसान पुलिस हिरासत में!

रतलाम कलेक्ट्रेट में शिकायतों का पुलिंदा दिखाता किसान ( ETV BHARAT )