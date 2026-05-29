मुख्य सचिव की फटकार का उल्टा असर, रतलाम कलेक्ट्रेट से किसान पुलिस हिरासत में!
रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में फिर एक परेशान किसान ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेला. इस सप्ताह में दूसरी घटना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 5:29 PM IST
रतलाम : मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसी सप्ताह सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी की मीटिंग लेकर नाराजगी जाहिर की. मुख्य सचिव ने जनसुनवाई के दौरान होने वाली घटनाओं व खनन माफिया द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर सख्त नसीहत दी. उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार आएगा. दुखद ये है कि रतलाम कलेक्टर ऑफिस में फिर एक किसान ने खौफनाक कदम उठाने की ठानी. मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे किसी प्रकार काबू में किया.
किसान ने अपने ऊपर उड़ेला पेट्रोल
रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में बीते 4 दिन में दूसरी बार कलेक्टर से मिलने पहुंचे फरियादी ने जान देने की कोशिश की. मंगलवार को जनसुनवाई में किसान द्वारा नष्ट हुई फसल की समस्या का निराकरण नहीं होने पर खुद पर डीजल डाल लिया गया था. शुक्रवार को भी नामली के किसान ने शिकायत का निराकरण में देरी होने से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय में खुद पर पेट्रोल डाल लिया. इस दौरान कलेक्टर मिशा सिंह कार्यालय से बाहर जा रही थी. जानकारी मिलने पर पीड़ित किसान को बुलाकर उसकी समस्या सुनी. इसके बाद उसे स्टेशन रोड थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया.
शिकायतें करके थक चुका है किसान
खुद पर पेट्रोल डालने वाले किसान रमेश चंद्र कुमावत नामली का रहने वाला है. किसान रमेश चंद्र ने बताया "वह लंबे समय से जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और एसडीएम कार्यालय में आवेदन दे चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. सर्वे नंबर 681 की 3 विस्वा जमीन गलत तरीके से बिजली कंपनी के नाम नामांतरित कर दी गई है. वह पिता की मृत्यु के बाद से कलेक्ट्रेट और जनसुनवाई के चक्कर लगा रहा है. वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गया है और कर्ज में डूब गया है."
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किसान के खिलाफ एफआईआर होगी
किसान का कहना है "जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं मिल सका." रतलाम ग्रामीण एसडीम विवेक सोनकर ने बताया "किसान ने नामली स्थित सर्वे नंबर 681 में 3 विस्वा जमीन उसके नाम किए जाने की मांग की है, जिसका प्रकरण एसडीएम ग्रामीण न्यायालय में चल रहा है. नियमानुसार सुनवाई की जाकर कार्रवाई की जाएगी." इस घटनाक्रम पर कलेक्टर मिशा सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते लोगों से इस तरह से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है. आत्मदाह का प्रयास करने वाले किसान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं. किसान रमेश चंद्र को स्टेशन रोड थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया है.