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रतलाम कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का धरना, कलेक्टर ने नहीं दिया मिलने का समय

रतलाम कलेक्टर ने नहीं दिया जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलने का समय, कलेक्ट्रेट में पति के साथ सीढ़ियों पर धरने पर बैठी महिला जनप्रतिनिधि.

RATLAM DM NO MEET REPRESENTATIVE
रतलाम कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: कलेक्टर मिशा सिंह की बेरुखी से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई देर शाम कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर ही धरने पर बैठ गई. इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में एडीएम शालिनी श्रीवास्तव जिला पंचायत अध्यक्ष को मनाने के लिए पहुंची, लेकिन वह नहीं मानी. करीब डेढ़ घंटे तक जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई और उनके पति शंभू लाल धरने पर बैठे रहे.

कलेक्टर ने नहीं दिया जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलने का समय

पूरा घटनाक्रम सोमवार देर शाम का है. जहां जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई अपने पति शंभू लाल के साथ किसी काम से कलेक्टर मिशा सिंह से मिलने पहुंची थी. जहां कलेक्टर ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया. जिससे नाराज होकर वह कलेक्ट्रेट परिसर की सीढ़ियों पर ही धरने पर बैठ गई. जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई का आरोप है कि "कलेक्टर मैडम ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया. जिससे आहत होकर लाला बाई अपने पति के साथ रात में ही कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी है."

जिला पंचायत अध्यक्ष को कलेक्टर ने नहीं दिया मिलने का समय (ETV Bharat)

सीढ़ियों पर धरने पर बैठी, बड़ी मुश्किल से मानी

जिला पंचायत अध्यक्ष के धरने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया. अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव और तहसीलदार ऋषभ ठाकुर उन्हें मनाने पहुंचे, करीब डेढ़ घंटे के मान मनौव्वल का दौर चला. जिसके बाद दोनों पति-पत्नी मान गए. जिला पंचायत अध्यक्ष के पति शंभू लाल ने बताया कि "हम किसी आवश्यक कार्य से कलेक्टर के पास मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर के पास जनप्रतिनिधियों और जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने का भी समय नहीं है."

वहीं इस मामले में तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि "जिला पंचायत अध्यक्ष को कलेक्टर मैडम ने मंगलवार को मिलने का समय दिया है. अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर उनसे चर्चा की. अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद वह संतुष्ट होकर ही कलेक्ट्रेट परिसर से गई है." बता दें रतलाम कलेक्टर का आम जनता और जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलने का आरोप बीते दिन भी लगे थे. जब जब करणी सेना के आंदोलन के समय कलेक्टर मिलने नहीं पहुंची थीं. इसके बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष को भी कलेक्टर ने मिलने का समय नहीं दिया है.

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