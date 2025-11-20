ETV Bharat / state

रतलाम कलेक्टर की शानदार पहल, अब गांवों में लगेगा जनसुनवाई का दरबार, क्लस्टर बनाए

रतलाम जिले के गांवों में लगेगा जनसुनवाई का दरबार ( ETV BHARAT )

कलेक्टर मिशा सिंह का कहना है "जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. कई बार समाधान नहीं हो पाने की वजह से लोग चक्कर पर चक्कर लगाते रहते हैं. जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों का रिव्यू करवाया तो कई ऐसे मामले सामने आए, जिनका निराकरण ग्राम स्तर पर ही होने लायक था."

क्लस्टर में शामिल अधिकारी पहले जनसुनवाई करेंगे. इसके बाद अगले हफ्ते समस्याओं के निराकरण की स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन का रिव्यू भी करेंगे. अगले माह दिसंबर माह से इस अभियान की शुरुआत होगी.

रतलाम: कलेक्टर मिशा सिंह ने सराहनीय पहल की है. अभी जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए जनसुनवाई गांवों में होगी. गांवों में पहुंचकर जिला प्रशासन की टीम जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी. इसके लिए कलेक्टर ने खुद को शामिल कर बाकायदा अधिकारियों के अलग-अलग क्लस्टर बनाए हैं.

रतलाम कलेक्टर दफ्तर (ETV BHARAT)

कलेक्टर के साथ सभी अफसर पहुंचेंगे गांव

अब माह में 4 बार अलग-अलग गांवों के क्लस्टर में कलेक्टर अपने साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर दौरा करेंगी. कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया "जनसुनवाई के दौरान कई लोग सुदूर क्षेत्र से जनसुनवाई का आवेदन लेकर आते हैं और परेशान होते हैं. इसे देखते हुए जिला पंचायत के माध्यम से सभी गांव के अलग-अलग क्लस्टर बनाकर वहां जिला प्रशासन पहुंचकर दो कार्यों को संपादित करेगा." पहले उसे क्लस्टर में चल रहे विकास कार्य एवं शासकीय योजनाओं का रिव्यू एवं दूसरा उसे क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण.

जनसुनवाई के अधिकांश मामले गांवों से

ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर ही जनसुनवाई करने से लोगों को जिला मुख्यालय तक आने के परेशान नहीं होना पड़ेगा. इससे उनके समय और पैसों की बचत होगी. प्लान के अनुसार 1 माह में 04 क्लस्टर का दौरा किया जाएगा. इस दौरान पूर्व के सप्ताह की जनसुनवाई का रिव्यू भी किया जाएगा. प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन में भी ग्रामीण क्षेत्र के ही आवेदन सर्वाधिक होते हैं.

ग्रामीणों को जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा

रतलाम कलेक्टर के अनुसार "यदि ग्रामीणों को उनके गांव या क्लस्टर में ही समस्या का समाधान मिल जाए तो उन्हें जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जनसुनवाई करने से त्वरित समाधान करने में भी मदद मिल सकेगी."