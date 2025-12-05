ETV Bharat / state

रतलाम कलेक्टर का ऑन द स्पॉट फैसला, गांव-गांव पहुंचकर सुन रहीं समस्याएं

रतलाम में कलेक्टर मिशा सिंह की अच्छी पहल, गांव-गांव पहुंचकर कलेक्टर और अफसर कर रहे जनसुनवाई, ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल हो रहा समाधान.

रतलाम कलेक्टर का ऑन द स्पॉट फैसला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 6:38 PM IST

रतलाम: जिला प्रशासन ने 5 दिसंबर से रतलाम में प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत कलेक्टर मिशा सिंह गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही हैं. उन्होंने शुक्रवार को शिवगढ़ क्लस्टर के बावड़ी, बासिंद्रा और देवगढ़ गांव में जनसुवाई का आयोजन किया. इसमें लोगों की समस्याओं को सुना और कुछ समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया. इस दौरान उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. वहीं जिन समस्याओं का मौके पर निराकरण नहीं हो सका, उन समस्याओं के आवेदन लेकर 8 दिनों में समीक्षा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश कलेक्टर मिशा सिंह ने दिए हैं.

गांव में ही मिलेगा समस्या का समाधान

कलेक्टर मिशा सिंह ने इस पहल की शुरुआत उन आवेदकों को ध्यान में रखते हुए की है, जिन्हें जनसुनवाई केंद्र पहुंचने में परेशानियां होती थीं. इसके अलावा कलेक्ट्रेट से दूरस्थ गांवों के आवेदकों को जनसुनवाई की सुविधा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है. इसके तहत कलेक्टर ने कुछ गांवों को चिह्नित कर क्लस्टर बनाए हैं. यहां कलेक्टर सहित प्रमुख विभागों के अधिकारी पहुंचकर जनसुनवाई करेंगे.

रतलाम कलेक्टर की पहल से गांव-गांव में जनसुनवाई शुरू (ETV Bharat)

कलेक्टर संग अफसर पहुंचेंगे गांव

रतलाम जिला प्रशासन ने शुक्रवार से इसकी शुरुआत की है, जिसमें शिवगढ़ क्लस्टर के अंदर आने वाले गांव और ग्राम पंचायत का दौरा कलेक्टर मिशा सिंह ने प्रमुख अधिकारियों के साथ किया है. कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "इस अभियान का उद्देश्य है कि जो लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी समस्या नहीं बता पाते हैं या जिन्हें छोटी छोटी समस्या के लिए जिला मुख्यालय तक आना पड़ता है. जबकि उसका समाधान पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध होता है. ऐसे लोगों और हितग्राहियों को उनका लाभ उन्हीं के गांव में पहुंचकर दिया जा सकेगा."

अतिक्रमण और पानी की शिकायत की

रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ग्राम पंचायत बासिंद्रा पहुंची और खुद वहां मौजूद लोगों की जनसुनवाई की है. स्थानीय नागरिक उद्देश्य खतीजा ने बताया कि "यहां सड़क के आसपास हो रहे अतिक्रमण की वजह से सड़क हादसे अधिक हो रहे हैं. गांव के सार्वजनिक शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है." टंकी में नल नहीं लगे होने की शिकायत भी स्थानीय ग्रामीणों ने की है.

खाद के लिए होना पड़ता है परेशान

स्थानीय किसान राकेश ने कहा, "किसानों को खाद मिलने में दिक्कत आ रही है. उसके लिए रावटी और शिवगढ़ में जाकर लाइन लगाना पड़ती है." वहीं एक विकलांग महिला ने पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी कलेक्टर के सामने की है. जिस पर कलेक्टर मिशा सिंह ने सचिव और जनपद सीईओ से पूरी जानकारी लेकर महिला की पेंशन स्वीकृत हो जाने की जानकारी उसे दी है. कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "तत्काल निराकरण के अलावा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान की मॉनिटरिंग एक हफ्ते बाद फिर से की जाएगी."

ग्रामीणों ने बताया अच्छी पहल

स्थानीय ग्रामीण देवी सिंह, राकेश और भेरूलाल डामर ने कहा, "रतलाम कलेक्टर और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की हर कोई तारीफ कर रही है. यदि अधिकारी इस तरह से गांव में आकर हमारी समस्या सुनकर समाधान कर देंगे तो हमें जिला मुख्यालय पर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी."

