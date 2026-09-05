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तालाब का पानी गटागट पी गए कलेक्टर, बोले इसका स्वाद हिमालय के पानी जैसा

शिवगढ़ वन परिक्षेत्र में तालाब का पानी पीते कलेक्टर ( Etv Bharat )

सघन वन एवं जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर (Photo source- Jansampark Ratlam)

कलेक्टर अजय कटेसरिया हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए जा रहे सघन वन एवं जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान कलेक्टर ने पूरे वन क्षेत्र का भ्रमण किया और पौधारोपण भी किया. जल संरक्षण के लिए बनाई गई संरचनाओं का निरीक्षण कर स्थानीय ग्रामीणों को मिलने वाले लाभ की जानकारी भी संस्था के पदाधिकारी से ली है.

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम कलेक्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. इस तस्वीर में कलेक्टर तालाब का पानी सीधे पीते नजर आ रहे हैं. कलेक्टर ने हाल ही में शिवगढ़ वन क्षेत्र में विकसित हो रहे सघन वन प्रोजेक्ट का 6 किलोमीटर पैदल चलकर निरीक्षण किया. इस दौरान कलेक्टर अजय कटेसरिया ने तालाब में एकत्रित बारिश का का पानी भी पीकर चखा और उसे हिमालय के प्राकृतिक पानी जैसा बताया.

वन क्षेत्र व जल संरक्षण का किया निरीक्षण, तालाब का पानी पिया

दरअसल, शिवगढ़ वन परिक्षेत्र में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा सघन वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 859 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 लाख पौधे लगाए गए हैं. वहीं, जल संरक्षण के लिए 56 चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 45 करोड़ लीटर जल को संरक्षित किया जा सकेगा. शुक्रवार को छुट्टी के दिन कलेक्टर आदिवासी अंचल शिवगढ़ क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. यहां बने एक छोटे तालाब में बारिश का स्वच्छ जल देखकर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने पानी पीकर टेस्ट किया और उसकी तुलना हिमालय के प्राकृतिक पानी से की है.

फॉरेस्ट टीम से जानकारी लेते कलेक्टर (Photo source- Jansampark Ratlam)

कलेक्टर ने जल संरक्षण के लिए किया जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान पौधा रोपण भी किया (Photo source- Jansampark Ratlam)

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हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता सुनील सोनी ने बताया, '' शिवगढ़ वन परिक्षेत्र में लगभग 859 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वन परियोजना के अंतर्गत 3 वर्षों से लगभग 2 लाख पौधों का रोपण एवं रखरखाव किया जा रहा है. स्थानीय समुदाय की भागीदारी वाले समूह की मदद से 3 लाख से अधिक पौधों की नर्सरी भी तैयार की गई है. इस परियोजना का लाभ आसपास के 14 गांव को जल संरक्षण और पर्यावरण में सुधार के रूप में मिलेगा. वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है.''