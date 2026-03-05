अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी पर... कलेक्टर मिशा सिंह ने जमकर लगाए ठुमके
होली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने खेली होली, रतलाम में कलेक्टर मिशा सिंह के बंगले पर होली सेलिब्रेशन.
रिपोर्ट: दिव्यराज सिंह राठौर
रतलाम: धुलेड़ी यानि होली के एक दिन बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर होली का रंग चढ़ा है. रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ जमकर होली खेली और डीजे पर खूब डांस किया है. वहीं रतलाम कलेक्टर निशा सिंह का इस मौके पर किया गया डांस सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित कलेक्टर के बंगले पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ होली मनाई. इस दौरान अधिकारियों ने गुलाल से जमकर होली खेली और डीजे साउंड पर खूब डांस किया है.
होली के एक दिन बाद मनती है पुलिस और प्रशासन की होली
दरअसल, मालवा क्षेत्र में धुलेटी के त्यौहार के एक दिन बाद पुलिस और प्रशासन होली मनाती है. खासकर उन अधिकारी और कर्मचारीयों की ड्यूटी होली के मौके पर फील्ड में लगी होती है. गुरुवार को रतलाम में कलेक्टर मिशा सिंह के बंगले पर होली का आयोजन रखा गया था. एसपी अमित कुमार, अपर कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल एसपी, सीएसपी, सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
कलेक्टर ने किया अपनी तो जैसे-तैसे पर डांस
इस दौरान रतलाम कलेक्टर और एसपी अन्य अधिकारियों के साथ डीजे की धुन पर जमकर थिरके है. आमतौर पर बेहद शांत और गंभीर नजर आने वालीं रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह होली के त्योहार पर खुद को डीजे की धुन पर डांस करने से रोक नहीं पाईं. इसके बाद मशहूर फिल्मी गाने "अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी आपका क्या होगा जनाब ए आली" पर महिला अधिकारियों के साथ डांस किया.
रतलाम में पुलिसकर्मियों ने जमकर खेली होली
कलेक्टर मैडम का यह डांस सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट हो रहा है और पसंद किया जा रहा है. रतलाम एसपी अमित कुमार ने भी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ गुलाल उड़ाकर और डीजे पर डांस कर जमकर होली मनाई है. बताते चलें रतलाम में आज स्थानीय अवकाश भी है और होली के मौके पर कानून व व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों को होली का जश्न मनाने का मौका भी मिला है. जिसका भरपूर लाभ बड़े से लेकर छोटे शासकीय कर्मचारियों ने भी उठाया है.