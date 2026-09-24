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धोलावड़ डैम के पानी को लेकर प्रशासन और विधायक आमने-सामने, डैम से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाई रोक

धोलावड़ डैम से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाई रोक ( ETV Bharat )

रतलाम: रतलाम शहर की प्यास बुझाने वाले धोलावाड़ डैम के पानी को लेकर अब प्रशासन और सैलाना विधायक के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है. इस वर्ष बारिश कम होने और धोलावाड़ डैम आधा खाली रह जाने की वजह से रतलाम कलेक्टर ने धोलावाड़ डैम से सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़े जाने का आदेश जारी किया था. जिसके बाद अब सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सिंचाई के लिए पानी रोकने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है. सिंचाई के लिए पानी रोके जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है. धोलावाड़ डैम से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए मिलता है पानी दरअसल रतलाम जिले में इस वर्ष बेहद कम बारिश हो दर्ज की गई है जिसकी वजह से यहां के अधिकांश जल स्रोत खाली पड़े हुए हैं. रतलाम का सबसे प्रमुख जल स्रोत धोलावाड़ डैम से शहर को पेयजल की उपलब्धता होती है. साथ ही, आसपास के सैकड़ों किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी भी यहां से उपलब्ध करवाया जाता है. अल नीनो ने रतलाम को सूखे की ओर ढकेला, फिर भी डैम और तलाबों का बर्बाद हो रहा पानी इस वर्ष धोलावाड़ जलाशय में 45% ही जल भरा हो सका है, जिसकी वजह से रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सिंचाई विभाग को आदेश जारी किए थे कि जिले में बारिश की कमी की स्थिति में धौलावड़ डैम से गेहूं की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभाग आसपास के किसानों को चना अथवा कम पानी वाली अन्य फसलें उगाने के लिए समझाइश दें.