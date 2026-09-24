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धोलावड़ डैम के पानी को लेकर प्रशासन और विधायक आमने-सामने, डैम से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाई रोक

रतलाम सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र, सिंचाई का पानी रोकने के आदेश को निरस्त करने की मांग. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Dholawad Dam MLA Kamleshwar Dodiyar
धोलावड़ डैम से सिंचाई पर कलेक्टर ने लगाई रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 6:04 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम शहर की प्यास बुझाने वाले धोलावाड़ डैम के पानी को लेकर अब प्रशासन और सैलाना विधायक के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है. इस वर्ष बारिश कम होने और धोलावाड़ डैम आधा खाली रह जाने की वजह से रतलाम कलेक्टर ने धोलावाड़ डैम से सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़े जाने का आदेश जारी किया था. जिसके बाद अब सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सिंचाई के लिए पानी रोकने के आदेश को निरस्त करने की मांग की है. सिंचाई के लिए पानी रोके जाने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

धोलावाड़ डैम से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए मिलता है पानी

दरअसल रतलाम जिले में इस वर्ष बेहद कम बारिश हो दर्ज की गई है जिसकी वजह से यहां के अधिकांश जल स्रोत खाली पड़े हुए हैं. रतलाम का सबसे प्रमुख जल स्रोत धोलावाड़ डैम से शहर को पेयजल की उपलब्धता होती है. साथ ही, आसपास के सैकड़ों किसानों को सिंचाई के लिए भी पानी भी यहां से उपलब्ध करवाया जाता है.

इस वर्ष धोलावाड़ जलाशय में 45% ही जल भरा हो सका है, जिसकी वजह से रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सिंचाई विभाग को आदेश जारी किए थे कि जिले में बारिश की कमी की स्थिति में धौलावड़ डैम से गेहूं की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभाग आसपास के किसानों को चना अथवा कम पानी वाली अन्य फसलें उगाने के लिए समझाइश दें.

डोडियार ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र, सिंचाई का पानी रोकने के आदेश को निरस्त करने की मांग

वहीं कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि यदि कोई व्यक्ति डैम से पानी चोरी करने अथवा जबरदस्ती पाइप डालने का प्रयास करता है तो सिंचाई के उपकरण एवं पाइप तत्काल जब्त कर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाए. रतलाम कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पत्र लिखकर रतलाम जिला प्रशासन से सिंचाई के लिए पानी रोकने के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की है.

निर्णय वापस नहीं होने पर किसान आंदोलन की चेतावनी

विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बताया "धोलावाड़ डैम के पानी पर पहला हक इस क्षेत्र के आदिवासियों एवं किसानों का है. बारिश यदि कम हुई है तो शहर और किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को उसी अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए ना कि किसानों के सिंचाई का पानी एकदम से रोक दिया जाए. ऐसा करने से किसान रबी के सीजन में खेती नहीं कर पाएंगे. जिला प्रशासन के द्वारा यदि निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो क्षेत्र के किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे."

बहरहाल धोलावाड़ डैम में इस साल पानी की कमी होते ही वर्षों पुरानी स्थानीय लोगों एवं रतलाम नगर निगम के बीच पानी के बंटवारे का विवाद एक बार फिर गहरा गया है. वहीं, सिंचाई विभाग के अधिकारी भी विधायक एवं जिला प्रशासन के बीच चल रहे पत्राचार को लेकर संशय में है.

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