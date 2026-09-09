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कहां हो, क्या कर रहे हो? रतलाम कलेक्टर के नाम से मैसेज आते ही घबराए अधिकारी

कलेक्टर अजय कटेसरिया के नाम से बनाई फर्जी वॉट्सएप आईडी, अफसरों को मैसेज कर दिया निर्देश. अब नंबर निकला विदेशी. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

RATLAM COLLECTOR FAKE ACCOUNT
रतलाम कलेक्टर के नाम से फर्जी अकाउंट बना ठगी की कोशिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 12:52 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: ठगी करने वाले गिरोह इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब वे प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं. अज्ञात ठग द्वारा रतलाम कलेक्टर के नाम और उनकी फोटो लगाकर लोगों को फ्रॉड मैसेज भेजे जा रहे हैं. जैसे ही कलेक्टर को इसकी जानकारी मिली उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस जांच कर रही है.

कलेक्टर का मैसेज मिलते ही चौंके अधिकारी

रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया के नाम का फर्जी वॉट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को फ्रॉड मैसेज भेजे जाने का मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह कई अधिकारियों और आम लोगों के पास कलेक्टर की डीपी लगे फर्जी वॉट्सएप अकाउंट से मैसेज भेजे गए, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. इसके बाद कलेक्टर कार्यालय और जनसंपर्क विभाग द्वारा इसकी सूचना जारी कर आम लोगों और सभी अधिकारी-कर्मचारियों को संभावित फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की है. इस मामले की साइबर पुलिस को शिकायत की गई है.

कलेक्टर के नाम से फर्जी अकाउंट (ETV Bharat)

कहां हो, क्या कर रहे हो?

जिस फर्जी नंबर से अधिकारियों और कर्मचारियों को मैसेज भेजे गए थे, वह नंबर +63 से शुरु होता है जो कि फिलीपींस का कंट्री कोड है. पहले +639615402077 नंबर से मैसेज को देखकर हर कोई चौंक गया कि कलेक्टर साहब ने उन्हें मैसेज क्यों किया है. शुरुआती मैसेज में हाल-चाल पूछने और कहां पर हो जैसे मैसेज शामिल थे.

RATLAM COLLECTOR AJAY KATESARIA
विदेशी नंबर से फर्जीवाड़े की कोशिश (ETV Bharat)

फर्जी नंबर से सतर्क रहें

अधिकारी और कर्मचारियों ने जब मैसेज का जवाब नहीं दिया तो फर्जी व्हाट्सऐप नंबर से तुरंत मैसेज चेक करने और जवाब देने का निर्देश भी प्राप्त हुआ. जिला जनसंपर्क अधिकारी ईश्वर चौहान ने बताया, "कलेक्टर के नाम और प्रोफाइल फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी वॉट्सएप नंबर से आम नागरिकों और अधिकारियों को मैसेज भेजे गए हैं. ऐसे फर्जी वॉट्सएप नंबर +639615402077 से विभिन्न व्यक्तियों को संदेश भेजे जा सकते हैं. यह रतलाम कलेक्टर का अधिकृत मोबाइल नंबर नहीं है. ऐसे में साइबर फ्राॅड या रुपए के लेनदेन संबंधित अपराध होने की संभावना है. सभी से अपील की जाती है कि इस तरह के फर्जी नंबर से सावधान रहें."

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने भी स्पष्ट किया है कि +639615402077 नंबर उनका अधिकृत नंबर नहीं है. इस नंबर से प्राप्त किसी भी संदेश, कॉल अथवा पैसों की मांग पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दें. इसके साथ ही किसी बैंक खाते, यूपीआई सहित अन्य माध्यम से राशि का भुगतान न करें.

Last Updated : September 9, 2026 at 1:24 PM IST

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