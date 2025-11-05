ETV Bharat / state

रतलाम में 200 किसानों के साथ खेला!, बिना लोन लिए कैसे लाखों के कर्जदार बन गए

रतलाम में किसानों का आरोप, बिना उनकी जानकारी के सहकारी समिति ने उनके नाम पर पास करा लिया लोन और अधिकारी डकार गए पैसा.

रतलाम में 200 किसानों के साथ हो गया खेला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
रतलाम: नगरा गांव स्थित सहकारी समिति में 200 से अधिक किसानों का आरोप है कि उन्हें लोन लिए बिना ही कर्जदार बना दिया गया. उनके नाम पर समिति के भ्रष्ट अधिकारियों ने लोन जारी करके रुपए हड़प लिए. इस वजह से किसान खाद और ऋण लेने से वंचित हो गए हैं. परेशान किसान करीब एक हफ्ते से सहकारी समिति के सामने धरना दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है. परेशान किसानों ने रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर भी धरना प्रदर्शन किया है. नगरा, शिवपुर, इटावा माताजी सहित कुल 6 गांव के किसान इस कथित घोटाले से प्रभावित हुए हैं.

'10 साल से सोसायटी नहीं गए फिर भी मिल गया लोन'

रतलाम कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों का कहना है कि संस्था के भ्रष्ट कर्मचारियों ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके खाते में लोन की राशि जारी कर दी और खुद भुगतान ले लिया. उनके द्वारा जमा कराए गए रुपए की रसीद भी उनके पास है, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया है. इटावा माताजी के किसान विनोद प्रजापति ने बताया कि "उनका 80 हजार रुपए बकाया बताकर खाद और ऋण देने से मना कर दिया गया."

रतलात की सहकारी समिति में बिना किसानों की जानकारी के पास हो गया लोन (ETV Bharat)

200 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप

नगरा गांव के प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि "इस मामले में घोटाला 2 साल पहले ही उजागर हो चुका है, जिसमें 157 किसानों के साथ 50 लाख की धोखाधड़ी किए जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही किए जाने की जगह किसानों पर ही खाते में बकाया राशि जमा करवाने का दबाव बनाया जा रहा है और किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है.

किसानों ने कलेक्टर को लिखा पत्र (ETV Bharat)
200 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी के आरोप (ETV Bharat)

अब कुछ अन्य किसानों को भी लोन बकाया होना बताकर डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है. अब ऐसे किसानों की संख्या 200 से अधिक हो गई है." एक अन्य किसान बद्रीलाल ने बताया कि "उनके नाम पर एक नहीं बल्कि 4 फर्जी लोन के खाते खोल दिए गए और अब 1 लाख से अधिक बकाया राशि सोसायटी द्वारा बताई जा रही है."

किसानों की शिकायत पर चल रही है जांच

इस मामले में एसडीएम आर्ची हरित ने बताया कि "किसानों द्वारा की गई शिकायत की जांच की जा रही है. किसानों को खाद और रबी फसल के ऋण दिए जाने के संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. जल्द की किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा."

