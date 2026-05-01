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मोहन यादव जानेंगे गेहूं खरीदी की जमीनी हकीकत, रतलाम में 4 दिनों से वेटिंग में किसान

सीएम मोहन यादव गुरुवार और शुक्रवार को दो दिवसीय खरीदी केंद्र निरीक्षण के लिए निकले हैं. इस दौरान सीएम जिन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं वहा की व्यवस्था बेहतर देखने को मिल रही है. वहीं, बाकी जगहों पर किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

रतलाम: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. सीएम मोहन यादव इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अपने दो दिवसीय दौरे में सीएम मोहन यादव जिन केंद्रों पर निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं वहां व्यवस्था चाक चौबंद है. हालांकि रतलाम के कई खरीदी केंद्रों पर हालत अच्छी नहीं हैं. ईटीवी भारत की टीम ने कई उपार्जन केंद्रों पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की तो किसानों ने कई समस्याएं बताई हैं. स्लॉट बुकिंग नहीं होने से परेशान किसान करीब 3 दिनों से उपार्जन केंद्र पर ही अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं.

4 दिनों से उपार्जन केंद्रों पर वेटिंग में किसान (ETV Bharat)

उपार्जन केंद्र में लाइन में लगने को मजबूर किसान

मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद रही है, खरीदी केंद्रों में किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. यहां चार-चार दिनों तक किसानों को लाइन लगाना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को खरगोन जिले में गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया है. पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कहीं भी पहुंच कर निरीक्षण कर सकते हैं, बावजूद इसके कई जिलों में उपार्जन केंद्रों पर हो रही अव्यवस्था से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रतलाम के इटावा माताजी स्थित गेहूं खरीदी केंद्र पर ईटीवी भारत की टीम ने रियलिटी चेक किया तो किसानों की कई समस्या सामने आई है.

बुनियादी सुविधा का अभाव

नगरा गांव निवासी किसान ईश्वरलाल पाटीदार ने बताया, "पहले स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही थी. इसके बाद अब गेहूं तुलाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है. यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था तक ठीक से नहीं है. तोल कांटे भी कम लगाए गए हैं जिसकी वजह से 3 से 4 दिनों में नंबर आ रहा है." वहीं, 30 किलोमीटर दूर से गेहूं बेचने आए किसान दशरथ आंजना ने बताया, "27 अप्रैल से 1 तक नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतिदिन करीब 20,00 ट्रैक्टर का किराया देना पड़ रहा है."

मुख्यमंत्री कर रहे गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण (ETV Bharat)

किसानों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

किसानों ने बताया कि जिले में अधिकांश गेहूं खरीदी केंद्रों पर यही स्थिति है. 3 दिन पूर्व जिन किसानों ने गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किये थे. उनका आज तक नंबर नहीं आया है. करमदी गांव के किसान भारत पाटीदार और अनिल जाट ने बताया कि वे गेहूं खरीदी केंद्र पर कई दिनों से नंबर आने का इंतेजार रहे हैं, लेकिन गेहूं कब तुलेंगे कुछ पता नहीं है. इससे बेहतर तो हम मंडी में ही गेहूं कम दाम पर बेच देते.

उपार्जन केंद्र की संख्या बढ़ाने की मांग

किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया, "मुख्यमंत्री आज जिन केंद्रों पर निरीक्षण के लिए गए थे उन केंद्रों की व्यवस्था और यहां की व्यवस्था की तुलना करके देख लीजिए. पूरा मामला समझ में आ जाएगा. वहां टेंट और ठंडा पानी पीने की व्यवस्था हो सकती है तो मध्य प्रदेश के अन्य खरीदी केंद्रों पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता." वहीं कुछ किसानों ने बताया कि अभी भी बड़े किसानों को स्लॉट बुकिंग नहीं मिल रही है. सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गेहूं खरीदी करें और उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बड़े तोल कांटे से किसानों का गेहूं तोला जाए जिससे किसानों को उपार्जन केंद्रों पर लंबी कतारे नहीं लगानी पड़े.