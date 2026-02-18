रतलाम में बीच शहर चौराहे पर चले ताबड़तोड़ लाठी-डंडे, वाहन चालकों में अफरातफरी
रतलाम में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स व स्थानीय युवकों के बीच विवाद ने लिया गंभीर रूप. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट.
रतलाम : रतलाम मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक और विवाद सामने आया है. मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्थानीय युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई. मंगलवार रात रतलाम का 80 फीट रोड जंग के मैदान में तब्दील हो गया, यहां दो पक्ष भिड़ गए. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. दोनों पक्षों की ओर से लाठियां चलने से रोड से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए. औद्योगिक थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं.
लड़की को घूरने से शुरू हुआ विवाद
मामले के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ, जब 80 फीट रोड स्थित कैफे के बाहर लड़की को घूर कर देखने की बात पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों और स्थानीय युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. इसके बाद बीच रोड पर ही दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. दोनों ओर मारपीट शुरू हो गई. लाठी-डंडे चलने के साथ ही गुत्थमगुत्था भी होती रही. इस दौरान रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों में अफरातफरी दिखाई दी.
दोनों पक्षों के बयान दर्ज, वीडियो की जांच
थाना प्रभारी सत्येंद्र रघुवंशी ने बताया "दोनों पक्षों के बयान लिए गए हैं. यह बात सामने आई है कि मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने गई थी. इस दौरान स्थानीय किसी शख्स ने उसे घूर कर देख लिया. इसी बात को लेकर लड़की और उसके साथियों ने अपने दोस्तों को हॉस्टल से बुला लिया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. घटना के वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है."
मेडिकल स्टूडेंट्स के अक्सर होते हैं विवाद
यह पहली बार नहीं है जब मेडिकल कॉलेज के छात्रों और जूनियर डॉक्टरों द्वारा बीच सड़क हंगामा किया गया हो. इसके पूर्व भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के छात्रों ने एक ढाबे पर तोड़फोड़ कर संचालक से मारपीट की थी. मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के कई मामले औद्योगिक थाने में पहुंचे हैं.