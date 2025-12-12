रतलाम शहर के बीचोंबीच लक्षगृहों की बाढ़, 2 माह में आग की 4 बड़ी घटनाएं, अब जागा प्रशासन
रतलाम शहर में कबाड़ गोदामों की बाढ़. बुधवार रात भड़की आग गुरुवार दोपहर तक धधकती रही. अब जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू.
रतलाम : शहर के हाट रोड के रिहायशी इलाके में स्थित कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं. रहवासी दम घोंट देने वाले धुएं से रात के अलावा दिनभर परेशान रहे. अंत में इस मामले में प्रशासन ने गोदाम संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई. विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. रतलाम शहर में बीते 2 महीने में गोदाम में आग लगने की ये चौथी घटना है.
ज्वलनशील वस्तुओं के गोदाम शहर के बीच
आग लगने की चारों मामलों में पाया गया कि खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के ये गोदाम रिहायशी इलाकों में थे. जहां लोगों की जान खतरे में थी. लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस और ध्यान ही नहीं गया. इस घटनाक्रम के बाद रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने एक्शन लिया है और ऐसे सभी खतरनाक गोदाम की जानकारी जुटाने और कार्रवाई के आदेश दिए हैं. कलेक्टर मिशा सिंह का कहना है "वाकई ये गंभीर मामला है."
4 साल पहले कलेक्टर के आदेश पर अमल नहीं
रतलाम के विरियाखेड़ी, गोशाला रोड और हाट रोड क्षेत्र में स्थिति अलग-अलग गोदाम में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. इसके बाद अब जिला प्रशासन की नींद खुली. 2021 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा शहर के बीचोंबीच स्थित खतरनाक वस्तुओं के गोदाम को बाहर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे. लेकिन इस आदेश का पालन 4 साल में नहीं हो पाया. लोगों की जान से खिलवाड़ करने की हद तो तब हो गई जब बुधवार रात जिस कबाड़खाने में भीषण आग लगी थी, उसमें इसके पहले भी 3 बार आग लगने की घटना हो चुकी है. लेकिन प्रशासन की नींद अब खुली.
कई जगहों पर हमेशा आग का खतरा
शहर की वेदव्यास कॉलोनी निवासी राजेश गोस्वामी ने बताया "इस कबाड़खाने में खतरनाक वस्तुओं का स्क्रैप लाया जाता है और बीती रात लगी आग की वजह से जहरीला धुआं कई घंटे से पूरे क्षेत्र में फैला रहा. यहां इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है." शरीफ खान ने बताया "हॉट रोड और गौशाला रोड के आसपास कई ऐसे गोदाम हैं, जिनमें पीवीसी पाइप, पेंट्स और केमिकल सहित गैस गोदाम तक शामिल हैं. जहां आग लगने का खतरा रहता है."
फिर लगी आग तो जिला प्रशासन की नींद खुली
बुधवार रात हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 2021 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी जुटाई गई है. इसके साथ ही शहर के मध्य स्थित खतरनाक वस्तुओं के गोदाम की जानकारी भी प्रशासन द्वारा जुटाई जा रही है.