रतलाम में फोरलेन निर्माण के लिए तोड़फोड़ में भेदभाव! आक्रोशित लोगों के बीच पहुंचे महापौर

रतलाम में फोरलेन निर्माण में सड़क के एलाइनमेंट को लेकर भेदभाव का आरोप, सड़क पर उतरे आक्रोशित लोगों से महापौर ने कहा नहीं होगा भेदभाव.

RATLAM FOUR LANE CONSTRUCTION
रतलाम में फोरलेन निर्माण के लिए तोड़फोड़ में भेदभाव का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
रतलाम: शहर में सिटी फोर लाइन निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण और मकानों को हटाने के दौरान नया विरोध खड़ा हो गया है. लक्कड़ पीठा रोड पर लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर तोड़फोड़ और सड़क के एलाइनमेंट में भेदभाव करने का आरोप लगाकर विरोध कर दिया. जिसके बाद महापौर और कमिश्नर आक्रोशित लोगों से बात करने के लिए मौके पर पहुंचे. जहां लोगों ने महापौर और कमिश्नर को खरी-खरी सुनाई.

महापौर प्रहलाद पटेल ने लोगों को आश्वासन दिया कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा और 18 मी चौड़ी सड़क के लिए लोगों के साथ सहमति बनाकर सेंटर लाइन डाली जाएगी.

सड़क के एलाइनमेंट में फेरबदल का आरोप

नाराज लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी 18 मीटर की सड़क का एलाइनमेंट अपनी मर्जी के अनुसार बदलकर कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं. स्थानीय व्यापारी राकेश रांका ने बताया कि "शहर के विकास में सभी लोग सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बार-बार सड़क के एलाइनमेंट में फेरबदल किए जाने से लोग मानसिक रूप से परेशान हैं. मकान कम ज्यादा तोड़ने पर भी लाखों रुपए का नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ रहा है." वहीं, कुछ व्यापारियों ने चांदनी चौक क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने को लेकर महापौर से शिकायत की है.

सड़क पर उतरे आक्रोशित लोगों से महापौर ने कहा नहीं होगा भेदभाव (ETV Bharat)

'किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव'

बाजना बस स्टैंड से लेकर चांदनी चौक चौराहे तक 18 मीटर सिटी फोरलेन का निर्माण किया जा रहा है. जिसके लिए नगर निगम ने मकान और दुकानों को तोड़े जाने के लिए निशान लगाए हैं. लोगों ने स्वेच्छा से अपने निर्माण तोड़ना भी शुरू कर दिए थे लेकिन नगर निगम द्वारा लगाए गए निशाने में फेरबदल किए जाने से स्थानीय लोग भड़क गए और नगर निगम के अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि "किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सबको न्याय मिलेगा वहीं चांदनी चौक क्षेत्र में भी सड़क बनने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा."

road alignment Allegations
फोरलेन निर्माण में सड़क के एलाइनमेंट को लेकर भेदभाव का आरोप (ETV Bharat)

आयुक्त और महापौर ने सुनी लोगों की समस्याएं

सड़क पर उतरे नाराज लोगों से मिलने पहुंचे निगम आयुक्त अनिल भान और महापौर प्रहलाद पटेल ने मौके पर ही पहुंचकर एक-एक व्यक्ति की समस्या को सुना और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होने का आश्वासन दिया है .जिसके बाद आक्रोशित लोग नई एलाइनमेंट व्यवस्था के साथ अतिक्रमण हटवाने को राजी हुए हैं.

