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जेल की काल कोठरी में उतरी रंगीनियां, कैदियों की ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में भरे रंग

रतलाम सर्कल जेल में रंगों से भर गए कैदियों के वार्ड ( ETV Bharat )

वहीं, जेल में रहते हुए भी कैदी रंगीन दुनिया के सकारात्मक संदेश प्राप्त कर सकेंगे. सर्किल जेल प्रबंधन के साथ नई दिल्ली की संस्था सौभाग्य केयर फाउंडेशन जेल की इन काली सफेद दीवारों को सुंदर चित्रों से भरी हुई रंगीन दीवार बना रही है.

रतलाम: रतलाम सर्किल जेल में बंद कैदियों को अब जेल की काली सफेद दीवारें नहीं बल्कि रंगीन और सकारात्मक संदेश देने वाली रंगीन दीवारें दिखाई देंगी. रतलाम सर्किल जेल और एक एनजीओ की पहल से जेल की दीवारों को सुंदर चित्रकारी से सुसज्जित किया जा रहा है. इन रंगीन दीवारों के माध्यम से कैदियों को नकारात्मकता और अपराधों से दूर रहने में मदद मिल सकेगी.

आमतौर पर जेल के अंदर की जिंदगी को रंगहीन माना जाता है, जहां कैदियों को जेल की सफेद दीवारें और काली सलाखें ही दिखाई देती हैं. लेकिन, अब जेल में बंद कैदियों के लिए भी कई प्रकार की सुविधा और उन्हें अपराध से दूर करने के लिए अलग-अलग तरह के प्रयास किये जा रहे हैं. रतलाम सर्किल जेल में भी कैदियों में सकारात्मकता लाने और उनकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को रंगों से भरने का प्रयास किया गया है.

जेल की काल कोठरी हो रही रंगीन (ETV Bharat)

रतलाम सर्किल जेल अधीक्षक लक्ष्मण कुमार सिंह ने बताया कि "जेल में कैदियों को रखकर उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाता है. इसके लिए जेल में अलग-अलग तरह की गतिविधियां हमेशा संचालित की जाती हैं. जैसे की त्योहार और राष्ट्रीय महत्व के आयोजन, संगीत, योग एवं खेलकूद जैसी गतिविधियां कैदियों में अच्छे संस्कार लाने के लिए की जाती है. लेकिन इन सब चीजों के साथ ही जहां कैदी रहते हैं वहां भी अच्छा माहौल बनाना जरूरी है.

जेल की दीवारों पर सीनरी (ET Bharat)

इसके लिए रतलाम जेल प्रबंधन और नई दिल्ली के एनजीओ द्वारा जेल के सभी वार्डों की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की जा रही है. दीवारों पर प्रेरक संदेश भी लिखे जा रहे हैं. इसका उद्देश्य कैदियों में जो उदासी का भाव आ जाता है उसे दूर करना है. अपने आसपास जब वह सकारात्मक माहौल देखते हैं तो निश्चित ही उनके विचार भी सकारात्मक बनेंगे और वह अपराध से दूर होने का प्रयास करेंगे."

कलाकार दीवारों में भर रहे जान ! (ETV Bharat)

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जेल की दीवारें हो रही हैं रंगीन (ETV Bharat)

रतलाम सर्किल जेल में दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियों से जेल का कायाकल्प हो गया है. वहीं जेल की काल कोठरियों के रंगों से भर जाने पर यहां के कैदी भी खुश हैं और उन्हें जेल की रंगीन दुनिया पसंद भी आ रही है.