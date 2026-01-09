ETV Bharat / state

रतलाम में बिक रहा जानलेवा चाइनीज मांझा, रील्स के जरिए पुलिस बता रही बचने के जुगाड़

ईटीवी भारत ने रतलाम में चाइनीज मांझे को लेकर पड़ताल, जानिए क्या बाजार में चाइनीज मांझे की हकीकत.

RATLAM CHINESE KITE STRING SOLD
रतलाम में बिक रहा जानलेवा चाइनीज मांझा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति और उसके आसपास पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाता है. इसके साथ ही चाइनीज मांझा की वजह से पक्षियों और वाहन चालकों के भी घायल होने का सिलसिला शुरू हो जाता है. रतलाम में भी लोग हर साल जनवरी और अगस्त के महीने में जमकर पतंगबाजी करते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से चाइनीज मांझा की वजह से कई लोगों की जान पर बन आती है. मध्य प्रदेश में चाइनीस मांझा को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट सख्त है.

चाइनीज मांझा बेचने वालों और उपयोग करने वालों के विरुद्ध प्रदेश में कई जगह कार्रवाई भी हुई है. ईटीवी भारत की टीम ने रतलाम शहर में चाइनीज मांझा बिक रहा है या नहीं इसकी तस्दीक करने के लिए पड़ताल किया. जिसमें चाइनीज मांझा लगभग हर दुकान पर मिलने की पुष्टि हुई है.

रतलाम में बिक रहा चाइनीज मांझा (ETV Bharat)

रील बनाकर बता रहे जुगाड़

नवाचार के नाम पर रतलाम पुलिस तारनुमा एंगल को मोटरसाइकिल के हैंडल पर लगा लेने के जुगाड़ की तकनीक लोगों को रील बनाकर बता रहे हैं. रतलाम एडिशनल एसपी राकेश खाखा और सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के द्वारा नागरिकों को चाइनीज मांझे से बचने के लिए रील बनाकर सीख दी जा रही है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन रील को लेकर आम लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. लोगों ने कहा कि पुलिस चाइनीज मांझे बेचने वाले और उपयोग करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती?

MAKAR SANKRANTI 2026 CHINESE MANJHA
रतलाम में मिल रहा चाइनीज मांझा (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की पड़ताल में 350 रुपए में मिला चाइनीज मांझा

ईटीवी भारत के रिपोर्टर दिव्यराज सिंह और एक अन्य मीडिया के साथी ने जब पतंग और डोर की दुकान पर जाकर पूछताछ की तो, पहले चाइनीज मांझा नहीं होने की बात कही गई, लेकिन जब अतिरिक्त रुपए देने की बात आई, तो दुकानदार ने ₹350 लेकर चाइनीज मांझे की चकरी दे दी. रतलाम के शहर सराय, टाटानगर, गांधीनगर में रिटेल दुकानदारों के यहां पर चाइनीज मांझा बिकने की पुष्टि ईटीवी भारत की पड़ताल में हुई है.

वहीं, स्टिंग के दौरान दुकानदार ने बताया कि यह चाइनीज मांझा राजस्थान के निकटवर्ती कस्बों में बनते हैं और वहां से बिकने के लिए यहां आते हैं. एक दुकानदार ने बताया कि रतलाम के आसपास ही दो कमरे की छोटी-छोटी फैक्ट्री में यह चाइनीज मांझा बनता है और थोक में इसकी बिक्री और सप्लाई होती है. बहरहाल यदि चाइनीज मांझा बनाने वालों बेचने वालों और इनका प्रयोग करने वालों पर ही ठोस कार्रवाई होने लगे, तो पुलिस अधिकारियों को इस तरह रील बनाकर जुगाड़ लगाने का प्रचार नहीं करना पड़ेगा.

TAGGED:

RATLAM CHINESE MANJHA STING
RATLAM POLICE AWARENESS BY REELS
MAKAR SANKRANTI 2026 CHINESE MANJHA
RATLAM CHINESE MANJHA DANGER PEOPLE
RATLAM CHINESE KITE STRING SOLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.