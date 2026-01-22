ETV Bharat / state

चाइनीज मांझा से बाइक सवार खून से लथपथ, रतलाम पुलिस की रील रियलटी से दूर

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि बाइक से जा रहे व्यक्ति के सामने चाइना डोर आ जाती है, जिसे वह हाथ से रोकने की कोशिश करते है. बाइक सवार के नाक, गाल और अंगूठे पर कट लग जाता है और इसी बीच उनकी बाइक डिवाइडर से टकराकर गिर जाती है.

रतलाम : गुरुवार को चाइना डोर ने फिर कहर बरपाया. चाइनीज डोर में फंसकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना कस्तूरबा नगर क्षेत्र की है. बाइक सवार 50 वर्षीय इंदर शर्मा के सामने अचानक चाइनीस मांझा आ गया. बाइक सवार को नाक, गाल और हाथ पर कट लगे हैं. वहीं बचने के प्रयास में बाइक सवार के हाथ-पैर भी जख्मी हो गए. घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शी किशन सोनी ने बताया "जैसे ही वह नीचे गिरे तो हम लोग दुकान से दौड़कर बाहर आए और देखा कि उनके गले और हाथ में चाइनीस मांझा उलझा हुआ है. काफी खून बह रहा था. इसी दौरान उन्हें हम लोग निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है."

ईटीवी भारत ने किया था स्टिंग ऑपरेशन

मकर संक्रांति के पूर्व रतलाम पुलिस के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर रील जारी कर यह दावा किया था कि रतलाम शहर में कहीं भी चाइनीस मांझा नहीं बिक रहा है और लोगों से अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लेने का जुगाड़ लगाना भी एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने रील में बताया था. ईटीवी भारत की टीम ने शहर के टाटानगर, गांधीनगर और अन्य जगह पर प्रतिबंधित चाइनीस मांझा बिकने की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था.

पुलिस के दावों की पोल खुली

घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों के दावे की पोल खोल दी है. यदि चाइनीस मांझा बिक नहीं रहा है तो बड़ा सवाल यह भी है कि रतलाम शहर में आखिर प्रतिबंधित चाइनीस मांझा आया कहां से है. जिसमें उलझ कर लोग घायल हो रहे हैं.