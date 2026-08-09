रतलाम में सुरक्षा गार्ड पर हमला कर भागे बाल अपचारी, 6 पकड़ाए, दुष्कर्म और हत्या के मामले दर्ज
रतलाम के बाल संप्रेषण गृह से शनिवार देर रात भागे 7 बाल अपचारी, सुरक्षा गार्ड को किया घायल, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 6 को पकड़ा. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 12:55 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में बीती रात विरियाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह से 7 बाल अपचारी भाग गए. यह सभी बाल अपचारी गंभीर अपराधों में बाल संप्रेषण गृह में बंद थे. मौका पाकर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान को बाल अपचारियों ने घायल कर दिया और फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया और पुलिस की टीम में फरार हुए नाबालिगों की खोजबीन में जुट गई. घेराबंदी के दौरान नामली थाना पुलिस ने 6 बाल अपचारियों को पकड़ लिया है. जबकि एक अब भी फरार है.
रतलाम में बाल संप्रेषण से भागे 7 बाल अपचारी
दरअसल, रविवार तड़के रतलाम जिला और पुलिस प्रशासन में उस समय हड़कंप मच गया. जब विरियाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह से 7 बाल अपचारी फरार हो गए. मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "7 बाल अपचारियों के फरार होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीमों को सक्रिय किया गया था. सभी पुलिस थाना पर भी अलर्ट दिया गया था. जिसके बाद नामली थाना क्षेत्र से 6 बाल अपचारियों को ढूंढ लिया गया है.
हत्या, दुष्कर्म और तस्करी जैसे मामले दर्द
एक अन्य बाल अपचारी की तलाश भी की जा रही है. बाल अपचारियों की उम्र 15 से 17 साल के बीच बताई जा रही है. इन सभी बाल अपचारी को बाल संप्रेषण गृह में गंभीर अपराधों में लिप्त होने की वजह से भेजा गया था. जिसमें दो के खिलाफ मादक पद्धार्थों की तस्करी का मामला दर्ज है. जबकि दो के खिलाफ दुष्कर्म, एक पर हत्या, एक पर हत्या के प्रयास और एक पर रंगदारी का मामला दर्ज है."
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सुरक्षाकर्मी पर किया हमला
शुरुआती जानकारी में यह तथ्य सामने आया है कि लंबे समय से जमानत नहीं मिलने के बाद इन बालकों ने यह कदम उठाया है. बहरहाल इस घटना में बाल अपचारीयों ने सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान से प्रतिरोध करने पर मारपीट की है. जिसमें सुरक्षा कर्मी को चोट भी आई है. इस मामले में बाल संप्रेषण गृह प्रबंधन की गंभीर लापरवाही और चूक सामने आई है.