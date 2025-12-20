ETV Bharat / state

रतलाम में गर्ल्स क्रिकेट से खेल चेतना मेले का आगाज, क्रीडा स्पर्धा में उतरे 7000 स्कूली बच्चे

रतलाम में खेल चेतना मेला का शुभारंभ, मंत्री निर्मला भूरिया और मंत्री चेतन्य काश्यप ने बच्चों का बढ़ाया हौसला, पैरा ओलंपियन अब्दुल कादिर हुए सम्मानित.

RATLAM CHETNA SPORTS FAIR START
रतलाम में खेल चेतना मेले का आगाज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 3:51 PM IST

रतलाम: स्कूली बच्चों को खेल के मैदान तक लाने वाले खेल चेतना मेले की शनिवार से शुरुआत हो गई है. मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप और महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने नेहरू स्टेडियम में खेल चेतना मेले का शुभारंभ किया. इस खेल मेले का आयोजन क्रीडा भारती और चेतन्य काश्यप फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है. 20 से 23 दिसंबर तक चलने वाले खेल चेतना मेले में 100 स्कूल के 7000 से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हो रहे हैं. वहीं इस अवसर पर पैरा ओलंपियन अब्दुल कादिर को सम्मानित किया गया.

बच्चों ने निकाली खेल जागृति रैली

खेल महाकुंभ की शुरुआत बच्चों ने कॉलेज ग्राउंड से खेल जागृति रैली निकालकर की. यह रैली शहर के मेन रास्तों से गुजरते हुए नेहरू स्टेडियम पहुंची, जहां मार्च पास्ट और ध्वज वंदन कर खेल चेतना मेले का शुभारंभ किया गया. मेले में शामिल होकर स्कूली बच्चे अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. 26वें खेल चेतना मेले का आयोजन रतलाम में ही नहीं बल्कि मंदसौर और नीमच में भी होगा. इस खेल मेले का उद्देश्य छोटे शहरों के युवा खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है.

रतलाम में खेल चेतना मेला का शुभारंभ

खेलों में महिला क्रिकेट को किया शामिल

खेल चेतना मेले में कुल 15 खेलों की स्पर्धा में 7000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं. इस वर्ष महिला क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप जीते जाने के बाद युवतियों में भी क्रिकेट को लेकर क्रेज बढ़ा है, जिसे देखते हुए आयोजन समिति ने गर्ल्स क्रिकेट स्पर्धा का भी आयोजन किया है. इसमें 10 से अधिक स्कूलों की छात्राएं शामिल हो रही हैं. खेल चेतना मेले के पहले दिन से ही क्रिकेट के मुकाबले शुरू हो चुके हैं.

CHETNA KHEL MELA RATLAM
रतलाम में दिखा गर्ल्स क्रिकेट का क्रेज

युवा खेल प्रतिभाओं को मिल रहा बढ़ावा

खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा, "खेल चेतना मेला क्षेत्र के युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है. यहां क्रिकेट, बास्केटबॉल, कुश्ती और मलखंब के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होते हैं." एमएसएमई मिनिस्टर चेतन्य काश्यप ने कहा, "युवा खेल प्रतिभाओं को निखारने के प्रकल्प के साथ बच्चों को पढ़ाई के अलावा खेल के मैदान तक लाने के उद्देश्य से खेल चेतना मेले का आयोजन बीते 26 साल से किया जा रहा है. जिससे बच्चों में खेल भावना विकसित हो सके और स्टूडेंट बचपन से ही खेल के प्रति आकर्षित हों."

CHETNA KHEL MELA RATLAM
स्कूली बच्चों ने निकाली खेल जागृति रैली

