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रतलाम की लिटिल चेस स्टार कायरा, स्टेट लेवल पर चमकीं, अब नेशनल में दिखाएंगी दम

रतलाम के ये दोनों प्रतिभाशाली भाई-बहन शतरंज की जिला संभागीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर चर्चा में आए. कक्षा दूसरी की छात्रा कायरा ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शतरंज चैंपियनशिप के अंडर-7 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 अंक अर्जित किए. कायरा ने अपनी उम्र से बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन के आधार पर वह अब 29 जून से नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी.

रतलाम : रतलाम की 7 वर्षीय कायरा नैनानी शतरंज की नई स्टार है. इंदौर और नर्मदापुरम में आयोजित स्टेट लेवल शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर कायरा ने नागपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा में स्थान बनाया है. कायरा के बड़े भाई जलज नैनानी ने भी संभाग और राज्य स्तर की स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन कर अवार्ड जीते हैं. दोनों भाई-बहन शतरंज के खेल में अपने से अधिक उम्र के बच्चों के साथ स्पर्धा करते हैं. दोनों अब नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी में जुटे हैं.

कायरा के पिता रोहित नैनानी ने बताया "दोनों बच्चों को शतरंज में इंटरेस्ट है. प्रकाश वर्मा से बच्चों को कोचिंग दिलवाई. कुछ ही महीने में कायरा अच्छा प्रदर्शन करने लगी और उम्र से बड़े बच्चों को भी शतरंज के खेल में मात देने लगी है." 7 साल की कायरा ने बताया "उसने बड़े भाई जलज को देखकर शतरंज खेलना सीखा और अब वह मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने नागपुर जा रही है." बड़े भाई जलज ने भी बताया "वह अब अच्छा शतरंज खेलने लगी है. जिसकी वजह से उसका चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हुआ है."

कायरा और जलज को शतरंज सिखाते कोच प्रकाश वर्मा (ETV BHARAT)

कई प्रतियोगिताओं में बने चैंपियन

कोच प्रकाश वर्मा ने बताया "इससे पूर्व कायरा ने नर्मदापुरम में आयोजित अंडर-19 राज्य प्रतियोगिता में अपने से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों के बीच खेलते हुए 9 में से 6 अंक प्राप्त कर सभी को प्रभावित किया था. 2026 में कायरा तथा उनके भाई जलज नैनानी ने लगातार कई महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की. बीते मार्च में दोनों ने उज्जैन जिला शतरंज प्रतियोगिता में अपने-अपने वर्ग में चैंपियन बनकर शानदार शुरुआत की थी. अप्रैल में रतलाम एवं इंदौर जिला शतरंज प्रतियोगिताओं में भी अपने-अपने वर्ग में चैंपियन बने. मई में एक बार फिर इंदौर जिला प्रतियोगिता जीतकर दोनों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है."

खेल जगत के दिग्गज दे रहे बधाई

प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी कायरा नैनानी के शतरंज की राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित होने और बड़े भाई जलज के जिला एवं संभाग स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के लिए परिवार को बधाइयां मिल रही हैं. खेल जगत से जुड़े दिग्गज लोगों ने भी दोनों भाई बहन की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.