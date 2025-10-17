ETV Bharat / state

रतलाम में बीच बाजार लगी भीषण आग, केमिकल गोदाम से निकला धुएं का गुबार

रतलाम में केमिकल गोदाम में लगी आग ( ETV Bharat )

रतलाम: बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में शुक्रवार को स्टील वर्कशॉप और केमिकल प्रोडक्ट के गोदाम में धमाके के साथ आग लग गई. गोदाम में पड़े केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और विकराल रूप ले लिया. आग की सूचना मिलने पर नगर निगम की फायर फाइटर सहित दीनदयाल नगर और माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का का प्रयास किया. गनीमत रही कि इस भीषण आग में कोई जनहानि की घटना नहीं हुई. आग लगने की वजह से रिहायशी और बाजार क्षेत्र में भारी मात्रा में धुआं फैल गया. जिससे लोगों और राहगीरों को सांस लेने में दिक्कत हुई और आंखों में जलन भी महसूस हुई. रिहायशी क्षेत्र में बना रखा केमिकल गोडाउन और स्टील वर्कशॉप जिस प्रीमाइसेस में आग लगी है, वह बोहरा समाज और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. जहां अलग-अलग किरायेदारों द्वारा बिल्डिंग स्टोन मटेरियल, स्टील वर्कशॉप और केमिकल का गोदाम बना रखा था. इतनी भीषण आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन रिहायशी इलाके के बीचोबीच और बाजार क्षेत्र के ठीक पास स्थित इस गोदाम को नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है. जहां हादसा होने पर कई रहवासी इसकी चपेट में आ सकते हैं. स्थानीय रहवासियों ने बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि यहां कौन सा केमिकल रखा गया है और हर समय थिनर जैसी गंध आती रहती है. रतलाम में बीच बाजार लगी भीषण आग (ETV Bharat)