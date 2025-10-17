ETV Bharat / state

रतलाम में बीच बाजार लगी भीषण आग, केमिकल गोदाम से निकला धुएं का गुबार

रतलाम के रिहायशी क्षेत्र में गोदाम में लगी भीषण आग, बीच बाजार आसमान में दूर तक दिखा धुएं का गुबार.

RATLAM FIRE NEWS
रतलाम में केमिकल गोदाम में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read
रतलाम: बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में शुक्रवार को स्टील वर्कशॉप और केमिकल प्रोडक्ट के गोदाम में धमाके के साथ आग लग गई. गोदाम में पड़े केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली और विकराल रूप ले लिया. आग की सूचना मिलने पर नगर निगम की फायर फाइटर सहित दीनदयाल नगर और माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का का प्रयास किया. गनीमत रही कि इस भीषण आग में कोई जनहानि की घटना नहीं हुई. आग लगने की वजह से रिहायशी और बाजार क्षेत्र में भारी मात्रा में धुआं फैल गया. जिससे लोगों और राहगीरों को सांस लेने में दिक्कत हुई और आंखों में जलन भी महसूस हुई.

रिहायशी क्षेत्र में बना रखा केमिकल गोडाउन और स्टील वर्कशॉप

जिस प्रीमाइसेस में आग लगी है, वह बोहरा समाज और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. जहां अलग-अलग किरायेदारों द्वारा बिल्डिंग स्टोन मटेरियल, स्टील वर्कशॉप और केमिकल का गोदाम बना रखा था. इतनी भीषण आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन रिहायशी इलाके के बीचोबीच और बाजार क्षेत्र के ठीक पास स्थित इस गोदाम को नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है. जहां हादसा होने पर कई रहवासी इसकी चपेट में आ सकते हैं. स्थानीय रहवासियों ने बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि यहां कौन सा केमिकल रखा गया है और हर समय थिनर जैसी गंध आती रहती है.

रतलाम में बीच बाजार लगी भीषण आग (ETV Bharat)

सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि "आग लगने की सूचना पर दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र सहित माणक चौक थाने से भी पुलिस फोर्स रवाना किया गया था. नगर निगम की फायर फाइटर से आग पर काबू पाया गया है. इस मामले में दीनदयाल नगर थाना पुलिस आग लगने के कारण जांच करने में जुटी हुई है. वहीं, आग लगने से हुए नुकसान के बारे में भी दुकान मालिकों से चर्चा कर आंकलन किया जा रहा है.

पहले भी लग चुकी है रिहायशी इलाके में आग

3 साल पहले भी दीपावली के त्यौहार के समय ही रिहायशी क्षेत्र में स्थित पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई थी. जिसकी वजह से आसपास के घरों में भी आग फैल गई थी और लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ था. वहीं, आज एक बार फिर बस स्टैंड के पास स्टील वर्कशॉप और केमिकल के गोदाम में भीषण आग लगी है. यह गोदाम पास में ही स्थित जैन स्कूल के बिल्कुल पास बना हुआ है. स्थानीय रहवासियों की मानें तो भीषण आग लगने के साथ ही धमाके की आवाज भी सुनी गई है.

Ratlam chemical Godown Fire
केमिकल गोदाम में लगी आग को बुझाते फायर फाइटर (ETV Bharat)

बहरहाल दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने इस मामले में जांच प्रारंभ कर दी है. वहीं, नगर निगम की फायर फाइटर से आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है. आग से हुए नुकसान के बारे में आंकलन किया जा रहा है.

