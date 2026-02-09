ETV Bharat / state

किसान की मेहनत पर जहरीले कीटनाशक का छिड़काव! लहसुन की फसल पूरी बर्बाद

रतलाम में सस्ती कीटनाशक से बर्बाद हुई लहसुन की फसल, कृषि विभाग पर सील की गई फर्म को दोबारा लाइसेंस देने का आरोप

RATLAM PESTICIDES DESTROYED GARLIC
किसान की मेहनत पर जहरीले कीटनाशक का छिड़काव! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 6:38 PM IST

5 Min Read
रतलाम: नकली खाद, बीज और दवाई के बाद अब कीटनाशक के चक्कर में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है. ताजा मामला रतलाम के ग्वालखेड़ी से सामने आया है, जहां कीटनाशक के छिड़काव से किसान की 3 बीघा की लहसुन की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई. पीड़ित किसान ने जब सस्ती दवाई बेचने वाले दुकानदार से शिकायत की, तो पहले उसने समझौता कर लेने और 1 लाख 70 हजार रु का चेक मुआवजे के रूप में देकर मामला शांत कर दिया. लेकिन शातिर दवाई व्यापारी ने बाद में बैंक में आवेदन देकर चेक का भुगतान रुकवा दिया.

पीड़ित किसान लग रहा दफ्तरों के चक्कर

आरोप है कि यह वही कीटनाशक विक्रेता व्यापारी है, जिसके यहां सस्ती दवाएं खरीदने के लिए लोग लाइन में लगते थे और टोकन बांटे जाते थे. 6 माह पूर्व कृषि विभाग द्वारा इस कीटनाशक विक्रेता पर कार्रवाई की गई थी. लेकिन अब दुकान का नाम और पता बदलकर वह कीटनाशक दवाइयों का व्यापार कर रहा है. वहीं, व्यापारी अब किसान को दवाई निर्माता कंपनी पर केस करने की सलाह दे रहा है. जिसे लेकर पीड़ित किसान फर्जी दवाई कंपनी का पता ढूंढ रहा है और कृषि विभाग सहित थाने के चक्कर लगा रहा है.

Ratlam pesticides destroyed crop
सस्ती कीटनाशक से बर्बाद हुई लहसुन की फसल (ETV Bharat)

पहले नुकसान की भरपाई के लिए दिया चेक, फिर रुकवा दी पेमेंट

ग्वालखेड़ी के रहने वाले किसान बंकट लाल गुर्जर ने 3 जनवरी को बांगरोद स्थित एक फर्म से कीटनाशक दवाइयां खरीदी थी. किसान बंकट लाल ने बताया, "दुकान द्वारा बताए अनुसार दवाई का छिड़काव लहसुन की फसल में किया था, लेकिन 2-3 दिनों बाद लहसुन की फसल सूखने लगी. देखते ही देखते पूरा खेत सूख गया. जब इस बारे में दुकानदार से शिकायत की, तो उसके द्वारा अपनी गलती मानते हुए समझौता कर 1 लाख 70 हजार रुपये का चेक मुआवजे के रूप में दिया गया.

बर्बाद हुई फसल की जानकारी देता किसान (ETV Bharat)

लेकिन चेक जमा करने के पूर्व ही दुकानदार ने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि आपके खेत में जो नुकसान हुआ है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. इसके लिए आप दवाई कंपनी पर केस कर सकते हैं. इसके बाद बैंक में चेक लगाने पर पता चला कि दुकानदार ने पहले ही पेमेंट स्टॉप करवा दिया है."

RATLAM GARLIC CROP DESTROYED
किसान को पहले दिया गया था भरपाई का चेक, फिर पेमेंट रोका (ETV Bharat)

दुकान पर पहले हो चुकी है कार्रवाई

मोरदा गांव के विक्रम ने बताया, "ऐसा अन्य गांव के किसानों के साथ भी हुआ है. बांगरोद की फर्म के विरुद्ध कृषि विभाग और प्रशासन की 6 महीने पहले कार्रवाई भी हो चुकी है. जिसमें उनके द्वारा अमानक स्तर की दवाइयां बेचना पाया गया था. लेकिन अब इनके द्वारा दुकान और नाम चेंज कर फिर से घटिया क्वालिटी की दवाइयां का विक्रय किया जा रहा है."

कृषि अधिकारी ने कही जांच टीम गठित होने की बात

पीड़ित किसान बंकट लाल ने इसकी शिकायत नामली पुलिस थाने और कृषि विभाग में की है. 20 दिन पूर्व ही फसल खराब होने पर कृषि विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी आज तक कोई भी विभाग का अधिकारी और कर्मचारी उनसे संपर्क करने नहीं पहुंचा है. इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारी बिका वास्के ने बताया, "किसान की शिकायत मिलने के बाद कृषि वैज्ञानिकों, उद्यानिकी और कृषि विभाग की टीम का गठन किया गया है, जो किसान की खराब हुई फसल का सर्वे कर रिपोर्ट देगी."

पूर्व में दुकान का लाइसेंस किया गया था निरस्त

बांगरोद स्थित यह फर्म उस समय चर्चा में आई थी, जब सोशल मीडिया पर यहां लगने वाली किसानों की लाइन का वीडियो काफी सर्कुलेट हो रहा था. अन्य दवाई विक्रेताओं से सस्ती दवाई देने की वजह से बड़ी संख्या में किसान यहां लाइन लगाकर दवाई खरीदने पहुंचते थे. लेकिन लगातार मिल रहे शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने यहां कार्रवाई करते हुए अमानक स्तर की दवाइयां जब्त की थी. इस दुकान को सील कर संचालक संजय जैन का लाइसेंस भी निरस्त किया था.

लेकिन इस शातिर व्यापारी ने दूसरे नाम और पते पर नई फर्म का लाइसेंस हासिल कर लिया. इस मामले में कीटनाशक विक्रेता से संपर्क करने पर उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया. वहीं, इस फर्म को दूसरा लाइसेंस जारी करने वाली उपसंचालक कृषि विभाग नीलम सिंह ने भी फोन नहीं उठाया है. इनके पक्ष का इंतजार हैं.

पुलिस द्वारा किसान को धमकाने का आरोप

पीड़ित किसान जब अपने साथियों के साथ दुकानदार से शिकायत करने पहुंचा, तो दुकानदार ने उसे किसी भी प्रकार से मदद करने से इनकार कर दिया. जिसके बाद वह वापस अपने गांव लौट आया. किसान बंकट लाल ने बताया, "बांगरोद चौकी के पुलिसकर्मी मुकेश कुमार यादव ने फोन लगाकर धमकाया. पीड़ित किसान ने इस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखने का दावा किया है.

