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मन्नत का कलावा बांधकर चोरी को निकलता था चड्डी बनियान गिरोह, गुजरात के दाहोद से कनेक्शन

मन्नत का कलावा बांधकर चोरी को निकलता था चड्डी बनियान गिरोह ( ETV Bharat )

रतलाम: रतलाम शहर और आसपास के क्षेत्र में खौफ का पर्यायवाची बन चुके चड्डी बनियान गिरोह के तीन शातिर बदमाशों को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चड्डी बनियान चोर गिरोह का शुक्रवार को खुलासा किया है. औद्योगिक थाना पुलिस रतलाम ने इस गिरोह के तीन सदस्यों सहित चोरी का माल खरीदने वाले दाहोद जिले के ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है. चड्डी बनियान के विशेष ड्रेस कोड में चोरी करने वाला यह गिरोह गुजरात के दाहोद जिले से आकर रतलाम जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. औद्योगिक थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है.

चड्डी बनियान के ड्रेस कोड में मन्नत लेकर आते थे चोरी करने