मन्नत का कलावा बांधकर चोरी को निकलता था चड्डी बनियान गिरोह, गुजरात के दाहोद से कनेक्शन
रतलाम में मन्नत मांग कर चोरी करने वाला चड्डी बनियान गिरोह पकड़ाया, 800 सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस कर पकड़े गये 3 बदमाश. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:58 PM IST
रतलाम: रतलाम शहर और आसपास के क्षेत्र में खौफ का पर्यायवाची बन चुके चड्डी बनियान गिरोह के तीन शातिर बदमाशों को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने चड्डी बनियान चोर गिरोह का शुक्रवार को खुलासा किया है. औद्योगिक थाना पुलिस रतलाम ने इस गिरोह के तीन सदस्यों सहित चोरी का माल खरीदने वाले दाहोद जिले के ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है. चड्डी बनियान के विशेष ड्रेस कोड में चोरी करने वाला यह गिरोह गुजरात के दाहोद जिले से आकर रतलाम जिले में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था. औद्योगिक थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है.
चड्डी बनियान के ड्रेस कोड में मन्नत लेकर आते थे चोरी करने
रतलाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी बदमाश गुजरात के दाहोद जिले के रहने वाले हैं, जो रतलाम शहर में बीते 8 माह से आकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. इन सभी वारदातों में अज्ञात चड्डी बनियान धारी नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद तो होते थे लेकिन उनकी पहचान की जाना बहुत मुश्किल था.
एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "इस गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. इन से चोरी का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर्स को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. वहीं, इस ग्रुप के कालू, नभला और माला भाई सभी जिला दाहोद के निवासी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि इस ग्रुप का एक आरोपी संजय मावी अब भी फरार है."
मन्नत का कलावा बांधकर चोरी करने पहुंचते थे
एडिशनल एसपी ने बताया कि यह गैंग चड्डी बनियान ड्रेस कोड का इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि इनकी पहचान नहीं की जा सके. वहीं छिपाने में भी इन्हें आसानी होती थी. वारदात करने के बाद छिपाए गए कपड़े पहन कर यह लोग वापस दाहोद गुजरात चले जाते थे. यही नहीं हर वारदात को करने के पहले यह अपने हाथों पर मन्नत का कलेवा बांधकर चोरी करने पहुंचते थे, जिसे चोरी के काम में सफलता मिलने के बाद ही खोलते थे.
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800 सीसीटीवी फुटेज खगालने के बाद पहचाने गए आरोपी
रतलाम पुलिस ने लंबे समय से सक्रिय चड्डी बनियान गिरोह का खुलासा करने के लिए रतलाम से दाहोद के बीच करीब 800 सीसीटीवी फुटेज की जांच कर इन बदमाशों की पहचान की है. वारदात को अंजाम देने के बाद यह बदमाश वापस दाहोद चले जाते थे. बहरहाल, औद्योगिक थाना रतलाम पुलिस ने इन आरोपियों से 1 किलो 200 ग्राम चांदी और 40 ग्राम सोने के आभूषण एवं 9 हजार नगद सहित कुल 8 लाख मूल्य का चोरी का माल बरामद किया है. पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी का माल खरीदने वाले दाहोद निवासी ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है.