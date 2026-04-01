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रतलाम में CGST का रिश्वतखोर असिस्टेंट कमिश्नर रंगे हाथ गिरफ्तार, CBI ने डेढ़ लाख की घूस लेते पकड़ा

रतलाम में सीबीआई ने जीएसटी के रिश्वतखोर असिस्टेंट कमिश्नर को दबोचा ( IANS )

सीजीएसटी कार्यालय में पदस्थ सहायक आयुक्त शंकर परमार ने जीएसटी से संबंधित कार्रवाई रोकने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद पीड़ित ने 30 जनवरी 2026 को सीबीआई भोपाल को रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. सीबीआई द्वारा शिकायत की तस्दीक करने पर मामला सही पाया गया.

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार की रात सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई भोपाल की टीम ने केंद्रीय जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर शंकर परमार को डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. सीजीएसटी अधिकारी ने एक फर्म के खिलाफ जीएसटी की कार्रवाई नहीं करने के बदले में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद पीड़ित ने सीबीआई भोपाल को रिश्वत मांगने की शिकायत की थी.

असिस्टेंट कमिश्नर शंकर परमार की फाइल फोटो (ETV Bharat)

असिस्टेंट कमिश्नर और मीडिएटर गिरफ्तार

शिकायत के बाद सीबीआई भोपाल की टीम ने ट्रैप लगाकर असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है. असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा बिचौलिए सुरेश मनसुखानी के माध्यम से यह रिश्वत मांगी गई थी. सुरेश मनसुखानी रतलाम के आनंद फर्नीचर का संचालक है जो पीड़ित पक्ष और असिस्टेंट कमिश्नर के बीच रिश्वत की डील करवा रहा था.

CGST ऑफिस में अफसर 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

दोनों के ठिकानों की तलाशी

सीबीआई की टीम ने मंगलवार शाम बिचौलिए सुरेश मनसुखानी के जरिए ही 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर शंकर परमार को रतलाम के सीजीएसटी कार्यालय से गिरफ्तार किया है. इस दौरान सीबीआई के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही मौजूद थे. सीबीआई की यह कार्रवाई मंगलवार देर रात तक चली. जिसके बाद दोनों के ठिकानों पर टीम ने तलाशी ली है.

भोपाल से आए सीबीआई के अधिकारियों ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. सीबीआई भोपाल द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार, डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में असिस्टेंट कमिश्नर शंकर परमार की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है. रिश्वत लेने वाले असिस्टेंट कमिश्नर शंकर परमार और बिचौलिए सुरेश मनसुखानी को गिरफ्तार कर सीबीआई भोपाल की टीम जांच में जुटी हुई है.