ETV Bharat / state

रतलाम में लंबित प्रकरणों की होगी नियमित सुनवाई, समय पर होगा केसों का निराकरण, फास्ट्रैक की तैयारी

रतलाम में फास्ट्रैक में निपटेंगे राजस्व, खनिज और फौजदारी के मामले, हर दिन होगी कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

RATLAM COLLECTOR AJAY KATESARIA
रतलाम में लंबित प्रकरणों की होगी नियमित सुनवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: रतलाम के नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया ने ई फाइल व्यवस्था लागू किए जाने के साथ ही अब राजस्व न्यायालय को भी फास्ट्रैक पर लाने की तैयारी कर ली है. कलेक्टर ने अब कलेक्टर न्यायालय में नियमित प्रकरणों की सुनवाई के निर्देश दिए हैं. राजस्व न्यायालय में लंबे समय से लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने न्यायालय के नियमित संचालन के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर न्यायालय के रीडर एवं कर्मचारियों को प्रतिदिन पेशी निर्धारित करने और नियमित कॉज लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. आरसीएमएस यानी रिवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में लंबित प्रकरणों को दर्ज नहीं किए जाने को लेकर दो तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस भी कलेक्टर ने जारी किए हैं. वहीं, सभी राजस्व न्यायालय को लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी कलेक्टर अजय कटेसरया ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही दिए है.

लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई एवं समय पर निराकरण

दरअसल, कलेक्टर न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की नियमित सुनवाई एवं समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा न्यायालय के नियमित संचालन के निर्देश दिए गए हैं. इसके अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करने, पुराने एवं अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से सूचीबद्ध करने और नियमित कॉज लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही न्यायालय के रीडर और कर्मचारियों को नोटिस की समय पर तामीली, संबंधित अभिलेखों की उपलब्धता तथा अधीनस्थ न्यायालयों अथवा कार्यालयों से अपेक्षित रिकॉर्ड समय पर प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें:

राजस्व, खनिज, फौजदारी से संबंधी प्रकरणों की नियमित सुनवाई

कलेक्टर न्यायालय में राजस्व प्रकरणों के साथ-साथ खनिज संबंधी प्रकरण, फौजदारी एवं प्रतिबंधात्मक प्रकरण तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य प्रकरणों की भी सुनवाई की जाती है. कलेक्टर न्यायालय में नियमित सुनवाई होने से लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र हो सकेगा. वहीं, पेशी पर आने वाले पक्षकारों को भी न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. शीघ्र निराकरण मिलने से पक्षकारों के समय में भी बचत हो सकेगी.

TAGGED:

RATLAM REVENUE COURT COLLECTOR
RATLAM COLLECTOR AJAY KATESARIA
RATLAM REGULAR CASE HEARING
REVENUE MINERALS AND CRIMINAL CASES
RATLAM CASE SETTLEMENT ON FASTRACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.