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रतलाम में लंबित प्रकरणों की होगी नियमित सुनवाई, समय पर होगा केसों का निराकरण, फास्ट्रैक की तैयारी

रतलाम: रतलाम के नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया ने ई फाइल व्यवस्था लागू किए जाने के साथ ही अब राजस्व न्यायालय को भी फास्ट्रैक पर लाने की तैयारी कर ली है. कलेक्टर ने अब कलेक्टर न्यायालय में नियमित प्रकरणों की सुनवाई के निर्देश दिए हैं. राजस्व न्यायालय में लंबे समय से लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने न्यायालय के नियमित संचालन के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर न्यायालय के रीडर एवं कर्मचारियों को प्रतिदिन पेशी निर्धारित करने और नियमित कॉज लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. आरसीएमएस यानी रिवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में लंबित प्रकरणों को दर्ज नहीं किए जाने को लेकर दो तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस भी कलेक्टर ने जारी किए हैं. वहीं, सभी राजस्व न्यायालय को लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी कलेक्टर अजय कटेसरया ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही दिए है.

लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई एवं समय पर निराकरण

दरअसल, कलेक्टर न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकरणों की नियमित सुनवाई एवं समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा न्यायालय के नियमित संचालन के निर्देश दिए गए हैं. इसके अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करने, पुराने एवं अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से सूचीबद्ध करने और नियमित कॉज लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही न्यायालय के रीडर और कर्मचारियों को नोटिस की समय पर तामीली, संबंधित अभिलेखों की उपलब्धता तथा अधीनस्थ न्यायालयों अथवा कार्यालयों से अपेक्षित रिकॉर्ड समय पर प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है.