ETV Bharat / state

सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर मामला दर्ज, बैरिकेड तोड़ने और बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन का आरोप

बुधवार के दिन रैली के दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने 2 स्थानों पर लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और आगे बढ़ने के प्रयास में पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झूमाझटकी भी हुई थी. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित 3 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

रतलाम: भारत आदिवासी पार्टी के प्रदर्शन के बाद विधायक और समर्थकों के खिलाफ रतलाम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. रतलाम की स्टेशन रोड थाना पुलिस ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने और सड़क पर हुड़दंग के मामले में धारा 223 के तहत यह कार्रवाई की है.

विधायक कमलेश्वर डोडियार ने की थी जन आक्रोश रैली

भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बुधवार को रतलाम में जन आक्रोश रैली आयोजित की थी. इस दौरान पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग कर विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके समर्थकों को रोक दिया था. इसके बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ सैलाना विधायक ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क पर ही धरना दे दिया था. जिसकी वजह से शहर में दिनभर ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही.

बैरिकेड तोड़ने और बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन का आरोप (ETV Bharat)

'विधायक और समर्थकों ने किया नियमों का उल्लंघन'

एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया, "भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन करने के संबंध में बताया गया था लेकिन उनके द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया गया. जिस पर तहसीलदार शहर की शिकायत पर स्टेशन रोड थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है."

'बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा प्रशासन'

इस मामले में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सफाई देते हुए कहा, "प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है. बीजेपी हमारे आगामी योजनाओं को भांप गई, इसलिए कमजोर करने की कोशिश कर रही है. इसलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद हमारे लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं."

विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित 3 पर प्रकरण दर्ज (ETV Bharat)

विधायक बनने के बाद कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ दूसरी बार प्रकरण दर्ज हुआ है. इससे पूर्व भी निवेश क्षेत्र के विरोध और कलेक्ट्रेट के घेराव करने के प्रयास में कमलेश्वर डोडियार को हिरासत में लिया गया था और प्रकरण दर्ज किया गया था.