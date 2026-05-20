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रतलाम में सड़क दुर्घटना के खिलाफ बड़ी पहल, लेबड़-नयागांव हाईवे की सुधार में जुटा पुलिस डिपार्टमेंट

लेबड़-नयागांव फोरलेन पर बीते कुछ सालों में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसकी वजह से इस हाइवे को हादसों का हाईवे कहा जाने लगा. इसको लेकर विधानसभा में सवाल उठे और जन आंदोलन तक हुए हैं. बीते 1 महीने में हाईवे पर हुए हादसों के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त कर फोरलेन जाम कर धरना प्रदर्शन भी किए हैं.

रतलाम: लेबड़-नयागांव फोरलेन पर बीते सालों में हुई सैकड़ों मौत और कई जनआंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है, रतलाम में हाईवे के 100 किमी हिस्से में दुर्घटना के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है. जहां सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती हैं. रतलाम पुलिस ने एक दर्जन से अधिक ऐसे हॉटस्पॉट को आईडेंटिफाई कर यहां सड़क सुरक्षा और दुर्घटना रोकने का अभियान शुरू किया है. पुलिस ने एमपीआरडीसी और टोल कंपनी के साथ मिलकर मोबाइल गश्त एवं रोड सेफ्टी जागरूकता अभियान शुरू किया है.

हादसे में कमी लाने के लिए विशेष अभियान

रतलाम पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है. मोबाइल गश्त, स्पीड ब्रेकर, रोड क्रॉसिंग पर हाई मास्ट और पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की गई. इसके अलावा दुर्घटना संभावित पॉइंट पर वाहन चालकों को सचेत करने के लिए मोबाइल वैन से अनाउंसमेंट भी करवाया जा रहा है.

एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने किया दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण

एसपी अमित कुमार ने ट्रैफिक पुलिस, एमपीआरडीसी, राजस्व विभाग और टोल कंपनी के अधिकारियों के साथ चिन्हित हॉटस्पॉट का सघन निरीक्षण किया था. जिसके बाद इन सभी दुर्घटना संभावित पॉइंट पर आवश्यकता अनुसार सुधार किये जा रहे हैं.

रतलाम में हादसों में कमी लाने के लिए विशेष अभियान (ETV Bharat)

एसपी अमित कुमार ने बताया, "इन स्थानों पर रोड सेफ्टी से संबंधित सुरक्षा उपायों को लागू करने की कार्रवाई की जा रही है. टोल कंपनी द्वारा 2 मोबाइल गश्ती वाहनों के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार गश्त की जा रही है. मोबाइल गश्ती वाहन द्वारा वाहन चालकों को अनाउंसमेंट के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग करने तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है."

दुर्घटना के हॉटस्पॉट

रतलाम जिले के सातरुंडा चौराहा , प्रकाश नगर पुलिया, बिलपांक फंटा, सालाखेड़ी फंटा, सनावदा फंटा, खाचरोद फंटा, सेजावता फंटा, इप्का फैक्ट्री तिराहा, पंचेड़ फंटा, पलदूना फंटा, नामली गोकुल तिराहा, भैंसासरी माता फंटा, कांडरवासा एवं बड़ौदा फंटा सहित एक दर्जन से अधिक हॉटस्पॉट हैं. जहां पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रतलाम पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है.

बहरहाल लंबे वक्त के बाद और कई लोगों की सड़क हादसे में जान चली जाने के बाद एक बार फिर इस फोरलेन पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. जिसे लेकर उम्मीद है कि कम से कम इन दुर्घटना के हॉटस्पॉट पर हादसों में कमी आ सकेगी.