आंखें लेने वाली जुगाड़ की बंदूक पर लगा बैन, कैल्शियम कार्बाइड खरीदना बेचना हुआ प्रतिबंधित
रतलाम में आंखें छीनने वाली कार्बाइड गन और कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध. प्रयोग, विक्रय और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:37 PM IST
इंदौर: पिछले वर्ष भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लोगों की आंखों की रोशनी छीन लेने वाली जुगाड़ की बंदूक और कैल्शियम कार्बाइड पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है. कार्बाइड गन, अवैध संशोधित पटाखे और कैल्शियम कार्बाइड पर रतलाम जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके अंतर्गत इन पदार्थों वाली वस्तुओं के प्रयोग, विक्रय और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है.
बीते वर्ष मध्य प्रदेश में दीपावली के त्यौहार के दौरान कार्बाइड गन के इस्तेमाल की वजह से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और कई लोग चेहरे पर गंभीर चोट लगने के शिकार हुए थे. आमतौर पर जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसान भी इस जुगाड़ वाली बंदूक का इस्तेमाल धमाका करने के लिए करते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है. कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है. जो आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है.
क्या है जुगाड़ वाली बंदूक ?
दरअसल, कार्बाइड गन एक पीवीसी पाइप से बनाई गई जुगाड़ वाली बंदूक है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए करते हैं. पीवीसी पाइप की इस बंदूक में थोड़ी मात्रा में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी से इसका रिएक्शन करवाया जाता है गैस बनने पर लाइटर द्वारा चिंगारी से इस जुगाड़ बंदूक में धमाका किया जाता है. बेहद सस्ते जुगाड़ से बनने वाली इस धमाके वाली बंदूक की डिमांड दिवाली पर बढ़ जाती है.
पिछले वर्ष दीपावली के दौरान भोपाल सहित कई जिलों में हुए थे हादसे
अब इसका इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए भी किया जाने लगता है. इस वजह से जुगाड़ वाली यह बंदूक सामान्य दुकानों पर मिलती है और इसमें उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड भी हर कहीं उपलब्ध होता है. बीते वर्ष दीपावली के दौरान ही भोपाल सहित कई जिलों में कुछ चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई थीं जिसमें कार्बाइड गन का प्रयोग करते समय हुए धमाके और चिंगारी की वजह से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई. वहीं, कुछ किसानों के धमाके के दौरान चेहरे पर चोट लगने और झुलसने जैसी घटनाएं हुईं थी. इसके बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में से प्रतिबंधित किया गया था.
जहरीला और घातक है कार्बाइड गन से निकला धुंआ
रसायन विज्ञान की प्राध्यापक वैशाली गुप्ता ने बताया कि "कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रिएक्शन से उत्पन्न हुई एसिटिलीन गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है. कंप्रेस्ड जगह में चिंगारी मिलने पर यह जोरदार आवाज के साथ विस्फोट करती है. यह गैस जहरीले होकर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है. इससे आंखों एवं श्ववसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है."
ये भी पढ़ें:
- रतलाम में किसानों का रिस्की जुगाड़, 15 मिनट में बना रहे धमाका करने वाली कार्बाइड गन
- कार्बाइड गन के बिक्री, उपयोग और भंडारण प्रतिबंधित, बेचते और उपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई
रतलाम में जिला प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध
मध्य प्रदेश में हुई पूर्व की घटनाओं और रतलाम जिले में इसके बढ़ते चलन को देखते हुए रतलाम जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. एडीएम बृजेन्द्र रावत ने बताया कि "रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कार्बाइड गन सहित अवैध संशोधित पटाखों के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय प्रदर्शन, वितरण एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है. खासकर कार्बाइड गन और कैल्शियम कार्बाइड के विक्रय, उपयोग एवं भंडारण पर रोक लगाई है."
बहरहाल जाने अनजाने में किसान और आम लोग इस जुगाड़ वाली बंदूक एवं कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर खुद के ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसे लेकर अब रतलाम जिला प्रशासन ने आम लोगों और किसानों को इसके दुष्प्रभाव की जानकारी देकर इनका प्रयोग नहीं करने की अपील की है.