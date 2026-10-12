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आंखें लेने वाली जुगाड़ की बंदूक पर लगा बैन, कैल्शियम कार्बाइड खरीदना बेचना हुआ प्रतिबंधित

रतलाम में जुगाड़ की बंदूक पर बैन ( ETV Bharat )

इंदौर: पिछले वर्ष भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लोगों की आंखों की रोशनी छीन लेने वाली जुगाड़ की बंदूक और कैल्शियम कार्बाइड पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है. कार्बाइड गन, अवैध संशोधित पटाखे और कैल्शियम कार्बाइड पर रतलाम जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इसके अंतर्गत इन पदार्थों वाली वस्तुओं के प्रयोग, विक्रय और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है.

बीते वर्ष मध्य प्रदेश में दीपावली के त्यौहार के दौरान कार्बाइड गन के इस्तेमाल की वजह से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और कई लोग चेहरे पर गंभीर चोट लगने के शिकार हुए थे. आमतौर पर जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसान भी इस जुगाड़ वाली बंदूक का इस्तेमाल धमाका करने के लिए करते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है. कैल्शियम कार्बाइड फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है. जो आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है.