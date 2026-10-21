रतलाम महापौर को चाहिए महज 58 दिनों की मोहलत, खुद को लाचार और शिकार घोषित किया
रतलाम में यूरोप जैसी सड़क बनाने का काम 1 वर्ष बाद भी अधूरा, वादा करने वाले महापौर और आयुक्त को व्यापारियों ने घेरा. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 6:08 PM IST
रतलाम: रतलाम शहर का व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक और लक्कड़पीठा रोड पर हो रहे फोरलेन निर्माण की धीमी रफ्तार की वजह से बुधवार को व्यापारियों का सब्र टूट गया और चक्का जाम कर व्यापारियों ने निगम आयुक्त और महापौर को घेर कर खरी खरी सुनाई है. दरअसल, जब इस फोरलेन सड़क का निर्माण हो रहा था तब सड़क का चौड़ीकरण नहीं करने को लेकर व्यापारियों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया था, जहां महापौर प्रहलाद पटेल ने रतलाम शहर की सड़कों को यूरोप जैसा बनाने की बात कही थी.
मैं लाचार और नाकारा सिस्टम का शिकार हो गया हूं: महापौर
लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो सका है. इसके बाद महापौर को व्यापारियों के सामने यह कहना पड़ा की मैं लाचार और नाकारा सिस्टम का शिकार हो गया हूं और मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं. वहीं, महापौर और निगम आयुक्त के द्वारा 58 दोनों में सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण किए जाने का ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद व्यापारियों ने चक्काजाम खोल दिया.
रतलाम के बाजना बस स्टैंड से लेकर चांदनी चौक चौराहे तक 18 मीटर चौड़ी सिटी फोरलेन सड़क का निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था. इसके लिए अतिक्रमण हटाने एवं स्थानीय लोगों के पक्के निर्माण तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी नगर निगम को करना पड़ा था. लेकिन 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी सड़क का निर्माण अधूरा होने और त्यौहारी सीजन नजदीक आ जाने की वजह से व्यापारियों का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा और नगर निगम के जिम्मेदारों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए चक्का जाम कर दिया.
सड़क का काम पूरा करने के लिए 58 दिनों की मोहलत मांगी
चक्काजाम की सूचना पर महापौर प्रहलाद पटेल एवं निगम आयुक्त अनिल भाना मौके पर पहुंचे. चक्का जाम में मौजूद स्थानीय लोगों ने निगम अधिकारी एवं महापौर को जमकर खरी खोटी सुना दी. व्यापारियों ने कहा कि आप तो यूरोप जैसी सड़क बनाने की बात कर रहे थे 1 साल से तो पूरा रास्ता उखड़ा हुआ पड़ा है. इस पर महापौर ने लोगों को समझाते हुए कहा कि मैं लाचार और नाकारा सिस्टम का शिकार हो गया हूं और मैं इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं. वहीं, काम को पूरा कर लेने के लिए 58 दिनों की मोहलत स्थानीय लोगों से महापौर और नगर निगम कमिश्नर ने मांगी है. महापौर और कमिश्नर के द्वारा दिए गए ठोस आश्वासन के बाद व्यापारियों ने चक्का जाम और प्रदर्शन समाप्त कर दिया.
ईरान युद्ध के कारण नहीं मिल रहा सड़कों के लिए डामर
रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि "सड़क निर्माण का कार्य 80 से 90% तक पूर्ण हो चुका है. ठेकेदारों की लेट लतीफी की वजह से यह स्थिति बनी है. वहीं, ईरान युद्ध की वजह से डामर की सप्लाई भी प्रभावित हुई है जिससे देशभर में डामर की कमी है और इसके दाम भी काफी अधिक बने हुए हैं."
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बहरहाल, फोरलेन सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार की वजह से शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र चांदनी चौक और लक्कड़पीठा में कई महीनो से करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो रहा है जिससे नाराज होकर बुधवार को व्यापारियों ने यह प्रदर्शन किया था. वहीं, इस त्योहारी सीजन में भी स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों को सिटी के लेन की सौगात मिलती दिखाई नहीं दे रही है.