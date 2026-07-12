रतलाम में सर्राफा व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी, दहशत फैलाने घर पर गोलीबारी, 7 गिरफ्तार
रतलाम में एक करोड़ की फिरौती मामले में फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, भागने की कोशिश में घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 2:24 PM IST
रतलाम: सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मांगने और उसके घर पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है. कई दिनों से फरार चल रहे आरोपियों को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो बचने के प्रयास में दोनों आरोपी गिरकर घायल हो गए. जिससे दोनों को हाथ और पैर में चोटें आई हैं. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रतलाम निवासी विनू शर्मा और अजय के रुप में हुई है. इस मामले में अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
सर्राफा व्यापारी के घर के बाहर तोबड़तोड़ फायरिंग
यह पूरा मामला एक करोड़ रुपए के लेनदेन का था. आरोप है कि मामले में पहले ही गिरफ्तार आरोपी आदित्य सोमानी ने सुपारी देकर सर्राफा व्यापारी कमल सोनी के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी. आदित्य ने यह सुपारी विनय शर्मा को दी थी. जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर सर्राफा व्यापारी के घर के बाहर धमकाने की नीयत से फायरिंग की थी.
फायरिंग का मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
आरोप है कि विनय शर्मा एक संगठन का पूर्व जिला संयोजक रह चुका है. वह क्षेत्र में अपना रसूख जमाने के लिए अवैध हथियार साथ में रखता था. सर्राफा व्यापारी के घर के बाहर हुई फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में सुपारी देने वाले आरोपी सहित कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. लंबे समय से फरार चल रहे हैं मुख्य आरोपी विनू शर्मा और अजय यादव को दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है.
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पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपी का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. गौरतलब है कि रतलाम में एमसीएक्स डब्बा कारोबार और हवाला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है. इसके साथ ही रुपयों की लेन-देन और रंगदारी के लिए सरेआम फायरिंग और धमकाने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं.