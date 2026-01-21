रतलाम में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, रेलवे क्वार्टर में बने अवैध धार्मिक स्थल को ढहाया
रतलाम में प्रशासन ने खाली करवाई रेलवे की जमीन, बदमाशों-नशेड़ियों का रहता था डेरा, अतिक्रमण के लिए रेलवे क्वार्टर में बना दिया था धार्मिक स्थल.
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में बुधवार 21 जनवरी को एक बार प्रशासन का बुलडोजर दौड़ा है. यह कार्रवाई पीएनटी कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध धार्मिक स्थल पर की गई है. यहां से अतिक्रमण को हटाया गया है. इस क्षेत्र में रेलवे के जर्जर हो चुके प्रतिबंधित आवास बने हुए थे, वहां अवैध गतिविधियों के साथ नशेड़ियों का अड्डा बन गया था. यहां अज्ञात लोगों ने एक जर्जर आवास में रातोंरात धार्मिक स्थल बनाकर शेड बना दिया था. इसके बाद रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को जमीदोज कर दिया है.
रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की थी योजना
रतलाम में रेलवे और स्थानीय पुलिस के साथ प्रशासन का अमला सुबह पीएनटी कॉलोनी में कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था. जहां बने अवैध शेड और शासकीय आवास के मलबे को हटाया गया है. मौके पर पहुंची एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि "प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी की अवैध अतिक्रमण के लिए धार्मिक स्थल बनाकर शेड बनाने की तैयारी की जा रही है. जिस पर प्रशासन ने बुधवार की सुबह आरपीएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से धार्मिक स्थल सहित जर्जर रेलवे क्वार्टर पर बुलडोजर चलाया है."
धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा करने का था प्लान
हंगामे की आशंका के चलते मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए थे. जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया, "इस एरिया में प्रतिबंधित रेलवे क्वार्टरों में अवैध गतिविधि और नशेड़ियों का डेरा रहता था. इसके बाद प्रतिबंधित क्वार्टर को हटाने के कार्रवाई की जा रही थी. वहीं अज्ञात लोगों द्वारा रातोंरात धार्मिक स्थल बनाकर अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया जा रहा था. फिलहाल, प्रशासन ने इस जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया है."
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हुआ था हमला
रतलाम में बीते शुक्रवार को कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर बदमाशों ने पथराव कर दिया था, जिसमें प्रशासन को भारी नुकसान के साथ अधिकारी भी चोटिल हो गए थे. यह घटना 16 जनवरी को सरवनी खुर्द में घटी थी. यहां आवंटित गिट्टी खदान की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था. इसी जमीन की नपती कर कब्जा दिलाने के लिए खनिज विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी. तभी अतिक्रमण करने वालों ने टीम पर पथराव कर दिया था. सरवनी खुर्द में सर्वे नंबर 167 एक दंपती को अलॉट किया गया था.