रतलाम में बुलडोजर एक्शन, 36 दुकानों पर गरजा निगम का पीला पंजा, पुलिस ने संभाला मोर्चा
रतलाम में 35 साल पुराने 36 दुकानों पर चला बुलडोजर, नगर निगम के एक्शन से भड़के कब्जाधारी. मशक्कत के बाद शांत हुआ महौल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 1:57 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार को जर्जर संपत्तियों पर निगम का बुलडोजर दौड़ाया गया है. रतलाम नगर निगम की टीम ने 36 जर्जर दुकानों को तोड़ दिया है. 35 साल पुरानी हो चुकी यह दुकानें राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, जो अब पूरी तरह जर्जर होकर उपयोग के योग्य नहीं रह गई थी. बावजूद इसके कई लोग दुकान खाली करने को तैयार नहीं थे. खतरनाक घोषित हो चुकी इन दुकानों पर शुक्रवार को जेसीबी चलाकर जमींदोज कर दिया गया. इस दौरान बरगुंडो का वास क्षेत्र में निगम को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा.
35 साल पुरानी दुकानें जमींदोज
जानकारी के अनुसार, "यह दुकानें राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के तहत 35 साल पहले बनाई गई थी जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी. कई लोगों के इसमें अवैध कब्जे भी थे. जिनके अतिक्रमण को हटाया गया है. जर्जर दुकानों को गिराने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों और लोगों का विरोध भी देखने को मिला. निगम प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद दुकानदार मान गए.
इन सपत्तियों पर कार्रवाई
निगम के अमले ने दो जेसीबी की मदद से इन जर्जर दुकानों पर कार्रवाई की है. गौरतलब है कि, बारिश के पहले रतलाम शहर की उन सभी जर्जर संपत्तियों पर रतलाम नगर निगम कार्रवाई कर रहा है. जहां बारिश के दौरान हादसे होने की संभावना बनी रहती है.
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निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह पवार ने बताया, "जर्जर मकान या दुकान को लेकर नगर निगम ने उनके मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं. यदि ऐसे जर्जर मकान या दुकान खाली नहीं किए जाते हैं तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. शहर में तमाम ऐसी इमारतों की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे लोगों की जान को खतरा है. क्योंकि भारी बारिश के बाद जर्जर इमारतों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है."