रतलाम में गरजा बुलडोजर, 18 मीटर चौड़े फोरलेन में बाधक मकानों को किया जमींदोज

रतलाम के प्रमुख बाजार क्षेत्र को बाजना रोड एवं रिंग रोड से जोड़ने के लिए फोरलेन बनाने का रास्ता साफ.

ratlam Bulldozer action
फोरलेन में बाधक मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
रिपोर्ट : दिव्यराज सिंह

रतलाम : शहर के लक्कड़पीठा क्षेत्र में सोमवार को नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की. मुख्य बाजार क्षेत्र में 18 मीटर चौड़े फोरलेन निर्माण होना है. निर्माण कार्य में बाधा बन रहे मकानों को तोड़ा जा रहा है. अवैध कब्जाधारियों के साथ ही दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे, इसके बाद नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर मकान जमींदोज कर दिए.

रतलाम के प्रमुख बाजार में गरजा बुलडोजर (ETV BHARAT)

18 मीटर चौड़ा बनेगा फोरलेन

बीते 4 माह से इस क्षेत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई होती रही. एक दर्जन से अधिक मकान और अवैध कब्जे नहीं हट रहे थे. अवैध कब्जाधारी कानूनी दांवपेच से बाधा पैदा कर रहे थे. इसके बाद अब रतलाम नगर निगम में सख्त कार्रवाई कर बुलडोजर चलवाया. रतलाम के प्रमुख बाजार क्षेत्र को बाजना रोड एवं रिंग रोड से जोड़ने के लिए नगर निगम लक्कड़पीठा रोड को 18 मीटर चौड़ी फोरलेन बना रहा है.

महापौर व नगर निगम आयुक्त दे चुके नसीहत

फोरलेन बनाने के बारे में महापौर प्रहलाद पटेल और नगर निगम आयुक्त अनिल भाना कई बार इस क्षेत्र में सड़क पर उतरकर व्यापारियों और रहवासियों से अतिक्रमण हटाने और शहर के विकास में सहयोग करने की अपील कर चुके हैं. इसके बाद क्षेत्र के कुछ लोगों ने अपने घरों और दुकानों को खुद ही तोड़ दिया. जिन लोगों ने नियम अनुसार पक्के निर्माण नहीं हटाए, उनके निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई की है.

कई मकानों पर चला बुलडोजर

कुछ लोगों ने अतिक्रमण होने के बावजूद कानूनी दांवपेच से सड़क निर्माण को लेट करवा दिया. अब कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं मिला तो नगर निगम ने सख्ती दिखाई. रतलाम नगर निगम के सिटी इंजीनियर महेश सिरोहिया ने बताया "सड़क निर्माण में बाधा बन रहे मकानों पर जेसीबी और पोकलेन की मदद से 3 से 4 मंजिला भवनों के अगले हिस्से को जमींदोज किया गया है. 4 महीने से फोरलेन निर्माण का कार्य रुका होने से रहवासियों के साथ ही सराफा बाजार और मुख्य बाजार में आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था."

