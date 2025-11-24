ETV Bharat / state

रतलाम में एक्शन में मोहन यादव का बुलडोजर, अवैध टपरी और रोड साइड शॉप्स को रौंदा

मध्य प्रदेश में अवैध निर्माण पर सीएम मोहन यादव का लगातार एक्शन जारी, रतलाम में अवैध पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया.

RATLAM BULLDOZER ON ENCROACHMENT
रतलाम में मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 1:37 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 2:03 PM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार अवैध निर्माण करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार सख्त रवैया अपना रही है. प्रदेशभर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, अनधिकृत कालोनियों और अवैध निर्माण करने वालों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. सरकारी जमीनों पर कब्जा कर दुकानों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है.

अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन

इस कड़ी में मध्य प्रदेश के रतलाम में रविवार को अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई. नगर निगम प्रशासन ने सैलाना रोड पर दुकानों के स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को जेसीबी चला कर हटा दिया. बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पहले फल सब्जी और ठेला विक्रेताओं को हटाने के बाद अब पक्के अतिक्रमण भी नगर निगम के निशाने पर है और प्रमुख सड़क और चौराहों पर मौजूद अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है.

रतलाम में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

अतिक्रमण से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त

यह पूरी कवायद रतलाम शहर की चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए की जा रही है जिसके लिए सबसे पहले बाजार क्षेत्र से सड़क किनारे दुकान लगाकर फल सब्जी बेचने वाले और ठेला संचालकों पर कार्रवाई की गई. जिसके बाद अब पक्के निर्माण और अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है.

दुकान मालिकों को अस्थाई अतिक्रमण हटाने की चेतावनी

रतलाम में रविवार दोपहर सैलाना रोड पर सज्जन मिल के समीप बनी दुकानों का अवैध निर्माण जेसीबी से ढहा दिया गया. आरोप है कि कई दुकानों में डबल मंजिल का निर्माण बिना परमिशन किया गया था. जिससे निगम प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया. वहीं, दुकानों के बाहर के अस्थाई अतिक्रमण और शेड को भी हटाने की चेतावनी निगम प्रशासन द्वारा दुकानदारों को दी गई है.

अतिक्रमणकारियों का मोहन सरकार का सख्त संदेश

नगर निगम द्वारा की गई इस कार्यवाही को लेकर निगम आयुक्त अनिल भाना ने बताया कि "शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए रतलाम नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग प्रतिबद्ध है. इसके लिए प्रमुख बाजार, सड़क और चौराहों पर ट्रैफिक में बाधक बन रहे अवैध निर्माण हटाने का कार्य किया गया है. सैलाना रोड पर यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि कई दुकानों को बिना निर्माण परमिशन के डबल मंजिल में परिवर्तित कर लिया गया था. इसके बाद निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है."

यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है. सीएम मोहन यादव की अगुवाई में पूरे प्रदेश में अब तक सैकड़ों अवैध निर्माण हटाये जा चुके हैं. मोहन सरकार का अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट संदेश है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो भी सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

