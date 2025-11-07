सड़कों पर मंडराती सफेद 'मौत'! रतलाम में रोशनी से होने वाले हादसों को लेकर चलाई मुहिम
रतलाम में वाहनों की तेज सफेद LED हेडलाइट्स बनी खतरा, रोशनी से होने वाले हादसों पर सोशल मीडिया पर चलाई मुहिम, केंद्रीय मंत्रालय से गुहार.
रतलाम: आमतौर पर रात में यात्रा करते समय हाईवे या संकरे मार्गों पर वाहनों में लगी व्हाइट LED (Light Emitting Diode) लाइट की तेज रोशनी का अनुभव आपने जरूर किया होगा. यह तेज चमकीली लाइट वाहन चलाने के लिए तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन सामने से आने वाले वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बन रही है. कई बार वाहन क्रॉस करते समय सफेद तीव्र लाइट की वजह से वाहन चालकों को दिखाई तक नहीं देता है. ऐसे में वाहनों की आमने-सामने की टक्कर या डिवाइडर से टकरा जाने की घटनाएं सामने आती हैं.
लेकिन वर्तमान में कार, बाइक और स्कूटी निर्माता कंपनियों द्वारा सफेद रोशनी वाले LED और HID लैंप का ही इस्तेमाल नए वाहनों में किया जा रहा है. मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम में कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से इस तरह की तीव्र लाइट वाले हेड लैंप पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. इस मुहिम की शुरुआत करने वाले नवाज खान फेसबुक पेज बनाकर रात के समय तीव्र लाइट से होने वाली असुविधा के वीडियो अपलोड करते हैं और लोगों को इस तरह के LED बल्ब और HID लैंप नहीं लगाने की अपील करते हैं.
क्या है सफेद रोशनी वाली LED लाइट के फायदे और नुकसान
वर्तमान में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों में सफेद रोशनी वाली आधुनिक एलईडी या एचआईडी बल्बों का इस्तेमाल करती हैं. वाहन की क्षमता के अनुसार 50 से 60 हजार कैंडेला तीव्रता की लाइट का प्रयोग परिवहन विभाग नियम अनुसार किया जा सकता है. लेकिन कई बार देखने में आता है कि लोग अपने वाहनों की हेडलाइट को मॉडिफाई करवा कर एक से डेढ़ लाख कैंडेला तीव्रता की सफेद रोशनी वाली एलईडी लाइट लगवा लेते हैं.
इन आधुनिक लैंपों से तेज सफेद लाइट निकलती है. जो देखने में ज्यादा चमकदार होती और साफ मौसम में लंबी दूरी तक स्पष्ट रोशनी देती है. जिससे रात में ड्राइविंग करना आसान हो जाता है. हालांकि, इसका अत्यधिक चमकना सामने से आने वाले वाहन चालक की आंखों को चकाचौंध कर सकता है, जिससे दुर्घटनाओं होने का खतरा बढ़ता है. इसके अलावा खराब मौसम यानी बारिश या धुंध में यह रोशनी फैल जाती है और सड़क पर विजिबिलिटी घट जाती है.
रोशनी पर रोक के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम
रात के समय वाहनों में तीव्र सफेद रोशनी वाली हेडलाइट पर रोक लगाने की मांग करने और सोशल मीडिया पर मुहिम वाले मंदसौर के नवाज खान बताते हैं कि ''वह खुद एक कार टेक्नीशियन और मोडीफायर हैं. बीते कुछ वर्षों में रात के समय होने वाले हादसे लगातार बढ़ रहे हैं. जिन्हें वाहनों की भिड़ंत और डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ जाने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है.''
रात में वाहन चलाते समय यदि सामने से आ रहे हैं और वाहन में आती तीव्रता वाली सफेद रोशनी की हेडलाइट लगी है तो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए ब्लाइंड मोड में चला जाता है. कुछ दिखाई नहीं देने पर हादसा होने की संभावना बनती है. इसके लिए नवाज खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर रात के समय तेज रोशनी से होने वाली असुविधा के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किए है. जिसे अब हजारों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है.
क्या कहते हैं ट्रैफिक और परिवहन विभाग के नियम
इस मामले में रतलाम जिले के परिवहन अधिकारी जगदीश बेलौरे का कहना है कि, ''वाहनों की हेडलाइट, फॉग लाइट, साइड इंडिकेटर और टेल लाइट आदि की तीव्रता को लेकर परिवहन विभाग के नियम है और इनका उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही का प्रावधान भी है. ट्रैफिक डीएसपी सोनी ने बताया कि, ''किसी भी वहां की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उसमें किए गए बदलाव ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. जिसमें तीव्र क्षमता की लाइट लगाना. वाहन की छत पर हेलोजन लगाना या सफेद तीव्र लाइट वाले एलइडी लैंप उपयोग करना नियम विरुद्ध है जिसके लिए चालानी कार्यवाही का ट्रैफिक एवं परिवहन नियमों में है.''
क्या आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है सफेद तेज लाइट
रतलाम मेडिकल कॉलेज के ओपथेलमिक डिपार्टमेंट के डॉ रिशेंद्र सिंह सिसौदिया ने बताया कि, ''आंखों पर तेज रोशनी पड़ने पर रेटिना के कोन्स सेल्स एक्टिव हो जाते हैं. जिसे हम आंखें चौंधिया जाना कहते हैं. जिसमें कुछ सेकेंड के लिए विजिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है. यह सामान्य व्यक्ति के लिए दो से तीन सेकंड तक हो सकता हैं. वहीं, जिनकी आंखे कमजोर है उन्हें 4 से 5 सेकंड तक भी विजिबिलिटी कम हो सकती है. उन्हें आंखों में दर्द होना और रोशनी आंखों में चुभने जैसी समस्या भी होती है.''