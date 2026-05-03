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रतलाम में बीजेपी विधायक के दिल का दर्द, लोक निर्माण मंत्री के पीए कचरे में फेंक देते हैं आवेदन

अधिकारी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी ए प्लस लिखेंगे तो आपका रोड बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा. ग्रामीण विधायक की यह सब बातें सुनकर मंच पर बैठे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने मुस्कुरा कर इसे सहजता से ले लिया.

रतलाम: भाजपा विधायक मथुरालाल डामर का दर्दे-ए-दिल शनिवार को सामने आया. पूछ परख नहीं होने की टीस निकालते हुए विधायक जी मंच पर यह कहते नजर आए की छोटे-मोटे विधायकों को मंत्री पहचानते ही नहीं हैं. सड़क बनवाने के लिए मंत्री राकेश सिंह के पास जाओ तो अनदेखा कर देते हैं और उनके पीए कुछ दिनों के बाद आवेदन को फेंक देते हैं. विधायक ने कहा की दर्द होता है कि मैं विधायक हूं. भाजपा के 165 विधायक हैं तो छोटे-मोटे विधायक को तो मंत्री पहचानते ही नहीं है.

कार्यक्रम में छलका विधायक का दर्द

दरअसल, रतलाम विकास प्राधिकरण के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है. जब आरडीए के नव नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था. इसी दौरान मंच पर ग्रामीण विधायक डामर का दर्द सामने आ गया. ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर ने मंत्री चेतन्य काश्यप के सामने हाथ जोड़कर मांग की हमारा रोड बनवा दीजिए. विधायक मथुरा लाल डामर ने कहा कि "मंत्री काश्यप रतलाम शहर के साथ मेरे ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास करवा दीजिए. छोटे-मोटे विधायक की तो मंत्री सुनते भी नहीं हैं."

पहले पार्टी पर लगा चुके हैं पैसे लेकर टिकट देने का आरोप

बताते चलें रतलाम ग्रामीण विधानसभा से मथुरालाल डामर दूसरी बार विधायक हैं. पहली बार 2013 में चुनाव जीते थे. 2018 में टिकट नहीं मिला था. जिस पर उन्होंने पार्टी पर रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था. इसके बाद उन्हें 2023 में टिकट मिला, जिसके बाद वह दोबारा रतलाम ग्रामीण से विधायक बने हैं. बहरहाल मथुरा लाल डामर अपनी देसी स्टाइल और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं. यह पहली बार नहीं है जब उनके द्वारा अधिकारियों और प्रशासन पर विधायकों की नहीं सुनने का आरोप लगाया गया है.वह कई बार मंच पर ऐसी बातें बोल जाते हैं की पार्टी और प्रशासन असहज हो जाते हैं.