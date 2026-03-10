ETV Bharat / state

रतलाम में बर्थडे बॉय ने की हर्ष फायरिंग, युवक को लगी गोली, पुलिस ने निकाली हेकड़ी

रतलाम में जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग, युवक के पैरों में लगे छर्रे, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया.

RATLAM BIRTHDAY PARTY HARSH FIRING
रतलाम में बर्थडे बॉय ने की हर्ष फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 1:29 PM IST

रतलाम: आलोट में बीती रात जन्मदिन की पार्टी के दौरान किए गए हर्ष फायर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को दोनों पैरों में गोली लगी है. जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. आलोट के प्रमिलागंज में यह घटना उस समय हुई, जब श्याम नायक अपने जन्मदिन की पार्टी मान रहा था. इसी दौरान उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर किया.

बंदूक से निकले छर्रे सामने खड़े रोहित नायक को लगे. गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन उसे निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां उसका उपचार चल रहा है. इस मामले में आलोट थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है.

युवक को लगी गोली (ETV Bharat)

महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड है आरोपी

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार श्याम पिता अमर सिंह नायक महाकाल मंदिर उज्जैन की सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड है. वह आलोट में अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहा था. इसी दौरान सभी लोगों ने शराब भी पी रखी थी और केक काटने के बाद श्याम नायक ने अपने लाइसेंस बंदूक से हर्ष फायर किया. बंदूक से निकले छर्रे सामने वाले घर में रहने वाले युवक रोहित को लग गए.

आलोट थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि "श्याम नायक ने जन्मदिन की पार्टी के दौरान उसकी लाइसेंसी बंदूक से फायर हो गया. जिसके छर्रे सामने रहने वाले रोहित नायक के दोनों पैरों में लग गए. जिसमें वह घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी श्याम नायक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है."

बहरहाल जन्मदिन, शादी और छोटे-मोटे आयोजनों में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग करने का चलन लगातार बढ़ रहा है. जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है. हर्ष फायरिंग में घायल हुए रोहित का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और डॉक्टर ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है.

