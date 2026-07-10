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रतलाम ने पेश की अनोखी मिसाल, बारिश में उजड़े सैकड़ों पक्षियों के बसेरों को लोगों ने फिर बसाया

रतलाम: रतलाम में आज जीव मैत्री परिवार के लोगों ने बेघर हो गए पक्षियों के लिए नया बसेरा तैयार किया है. रतलाम के स्टेशन रोड पर एक पेड़ बारिश की वजह से नीचे झुक गया जिस पर बने सैकड़ों बगुलों के घोंसले क्षतिग्रस्त हो गए थे. इन बेजुबान पक्षियों की मदद के लिए जीव मैत्री संस्था के सदस्य आगे आए हैं. स्थानीय लोगों और पार्षद की मदद से सैकड़ो पक्षियों के लिए अन्य पेड़ पर नए घर बनाए हैं. जीव मैत्री परिवार के सदस्यों के साथ स्थानीय लोग और क्षेत्रीय पार्षद ने भी इस अनोखे रेस्क्यू में मदद की है.

पक्षियों के लिए तैयार किये घोंसले, पेड़ झुकने से खराब हो गये थे

दरअसल, रतलाम के स्टेशन रोड पर एक इमली का पेड़ बारिश और हवा की वजह से झुक कर सड़क पर आ गया था. जिस पर बड़ी संख्या में बगुलों ने अपना घोंसला बना रखा था. बारिश के मौसम में इन पक्षियों का प्रजनन का समय होता है. यातायात शुरू करने के लिए पेड़ को हटाना जरूरी था ऐसे में जीव मैत्री परिवार के सदस्यों ने इन पक्षियों के छोटे बच्चे और अंडों को सुरक्षित रखने के लिए टोकरियों में घोंसले तैयार किये और पास के पेड़ों पर ही इन पक्षियों का नया आशियाना तैयार कर दिया.