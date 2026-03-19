रतलाम में राजस्थान के ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, ट्रक से उड़े पानी के छींटों को समझा थूक
रतलाम में ट्रक के पीछे चल रहे बाइक सवारों ने पानी के छींटों को समझा थूक. ट्रक ड्राइवर भाईयों के साथ मारपीट. एक की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 8:05 PM IST
रतलाम: पानी के छींटे उड़ने की मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने एक ट्रक ड्राइवर की जान ले ली, जबकि बीच बचाव करने आया उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है. दोनों राजस्थान के छोटी सादड़ी के रहने वाले हैं.
दोनों भाई पपीते और कपास से भरे अलग-अलग ट्रक लेकर रतलाम के महू-नीमच रोड से गुजर रहे थे तभी ट्रक से गिरे पानी के छींटे पीछे चल रहे बाइक सवारों पर गिर गए. उन्हें लगा कि ट्रक ड्राइवर ने उन पर थूक दिया है. जिसके बाद उन्होंने पीछाकर एक होटल के पास उसे रोककर जमकर मारपीट की. जिसमें गंभीर चोट आने से ट्रक ड्राइवर भगवान सिंह की गुरुवार की सुबह मौत हो गई.
थूकने के विवाद में 2 ट्रक ड्राइवरों के साथ जमकर मारपीट
घटना बुधवार रात महू नीमच फोरलेन की है. जहां कपास से भरा ट्रक लेकर ड्राइवर भगवान सिंह तंवर राजस्थान के लिए निकले थे. उनके पीछे उनका भाई उदय सिंह भी पपीते से भरा ट्रक लेकर चल रहा था. इसी बीच ट्रक से पानी के छींटे उड़े, जो ट्रक के पीछे चल रहे बाइक सवारों पर जा गिरे. बाइक सवारों को लगा कि ट्रक ड्राइवर ने उन पर थूका है.
बाइक सवारों ने अपने कुछ साथियों को भी फोन कर बुला लिया और ट्रक का पीछा किया. थोड़ी दूर जाकर ट्रक फोरलेन किनारे स्थित एक होटल पर जाकर रुका. इसी बीच बाइक सवार और उनके साथियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर से मारपीट करना शुरू कर दी. पीछे से उसका भाई उदय सिंह भी आया और बीच बचाव किया लेकिन इस मारपीट में दोनों भाई घायल हो गए.
अस्पताल में एक ट्रक ड्राइवर की मौत
होटल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने विवाद शांत करवाकर घायल हुए दोनों ट्रक ड्राइवर भाइयों को अस्पताल पहुंचाया. लेकिन उपचार के दौरान 39 वर्षीय ड्राइवर भगवान सिंह की मौत हो गई. बिलपांक थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है.
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'7 आरोपियों को हिरासत में लिया'
बिलपांक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि "मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद मृतक भगवान सिंह के शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है."
एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि "बिलपांक थाना पुलिस ने इस मामले में 7 लोगो को हिरासत में लिया है और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है. जिसमें मारपीट करने वाले अन्य लोगों की भी पहचान की जा सकेगी."