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रतलाम में राजस्थान के ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, ट्रक से उड़े पानी के छींटों को समझा थूक

थूकने के विवाद में राजस्थान के ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या ( Getty Images )