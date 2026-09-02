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हाईवे की जगमगाती लाइटें सोयाबीन को कर रही बेचैन, अफलन की शिकार हुई फसल

रतलाम: मध्य प्रदेश में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट से राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तो विकसित हो रहा है, लेकिन इन हाईवे के किनारे हो रही खेती प्रभावित हो रही है. रतलाम के करमदी गांव में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जहां पर बने फोरलेन बाईपास की वजह से सोयाबीन और मक्का की फसल में अफलन की समस्या देखने को मिल रही है. किसानों का कहना है कि रात भर बाईपास सड़क पर लाइटें जलती हैं, साथ ही रोड पर चलने वाले वाहनों की हाई मास्ट लाइटों की वजह से इन फसलों में उम्मीद से अधिक ग्रोथ हो रही है और फूल और फलियां नहीं लग रही हैं. किसानों ने अब कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से इस अनोखी समस्या की शिकायत की है.

किसान बोले- लाइटों की वजह से फसल हुई प्रभावित

रतलाम जिले के करमदी गांव में कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुए बाईपास रोड पर सड़क किनारे दोनों तरफ लगी फसलों में अजीब समस्या देखी जा रही है. इन फसलों में सामान्य से अधिक ग्रोथ हुई है और इन पौधों पर फूल, फलियां और फल नहीं लगे हैं. खासकर सोयाबीन की फसल की हाइट 3 से 4 फीट तक ऊंची हो गई. वहीं, एक भी फली इन पौधों पर दिखाई नहीं दे रही है.

सोयाबीन की फसल में फूल और फलियां नहीं आ रहीं (ETV Bharat GFX)

किसान ओमप्रकाश पाटीदार ने अपनी फसल के बारे में बताते हुए कहा कि "उन्नत किस्म की सोयाबीन को अपने अलग-अलग खेतों में बोया था सड़क किनारे लगी सोयाबीन की फसल में 2 महीने बीत जाने के बाद भी उत्पादन नहीं आया है. जबकि दूसरे खेत में सोयाबीन में पर्याप्त फूल और फलियां आ गई हैं. लगातार जल रही लाइटों की वजह से हमारी फसल खराब हो रही है. ऐसे करीब 40 से 50 किसान है. जिन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है."

एक अन्य किसान मनोहर पाटीदार ने बताया कि "केवल सोयाबीन ही नहीं मक्का की फसल में भी यही स्थिति है पौधों की बढ़वार बहुत अधिक हुई है लेकिन उन पर भुट्टे नहीं लगे हैं."