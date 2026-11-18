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हादसों के हॉटस्पॉट बनी जगहों के स्पीड ब्रेकर हटवाने का विरोध, MPRDC और PWD की कार्रवाई

हादसों के हॉटस्पॉट बनी जगहों के स्पीड ब्रेकर हटवाने का विरोध ( ETV Bharat )

रतलाम: नयागांव-लेबड़ फोरलेन और रतलाम बांसवाड़ा रोड पर दुर्घटना के हॉटस्पॉट बन चुके चौराहों पर स्थानीय जन आंदोलन के बाद एमपीआरडीसी और लोक निर्माण विभाग ने स्पीड ब्रेकर बनाए थे. लेकिन अब इन्हीं स्पीड ब्रेकरों को हटाए जाने के निर्देश रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने दिए हैं.

रतलाम में दो दिनों से बंजली चौराहा, नामली , मेवासा, प्रकाश नगर पुलिया सहित एक दर्जन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर हटाए जाने और कम करने का कार्य शुरू हो गया है. जिसे लेकर अब दुर्घटना संभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों एवं नप्रतिनिधियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है.