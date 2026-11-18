हादसों के हॉटस्पॉट बनी जगहों के स्पीड ब्रेकर हटवाने का विरोध, MPRDC और PWD की कार्रवाई
रतलाम के लोगों का आरोप जहां हुई सैकड़ों मौतें वहां बने स्पीड ब्रेकर हटवा रहे रतलाम कलेक्टर. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:26 PM IST
रतलाम: नयागांव-लेबड़ फोरलेन और रतलाम बांसवाड़ा रोड पर दुर्घटना के हॉटस्पॉट बन चुके चौराहों पर स्थानीय जन आंदोलन के बाद एमपीआरडीसी और लोक निर्माण विभाग ने स्पीड ब्रेकर बनाए थे. लेकिन अब इन्हीं स्पीड ब्रेकरों को हटाए जाने के निर्देश रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने दिए हैं.
रतलाम में दो दिनों से बंजली चौराहा, नामली , मेवासा, प्रकाश नगर पुलिया सहित एक दर्जन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर हटाए जाने और कम करने का कार्य शुरू हो गया है. जिसे लेकर अब दुर्घटना संभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों एवं नप्रतिनिधियों ने विरोध भी शुरू कर दिया है.
स्पीड ब्रेकर हटाने का ग्रामीण कर रहे विरोध
बंजली चौराहे पर स्पीड ब्रेकर हटाए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है और इससे दुर्घटनाएं बढ़ने की आशंका जताई है. वहीं, नामली में कुछ महीने पहले ही बने स्पीड ब्रेकर को तोड़े जाने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए जन आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है.
कलेक्टर के इस आदेश के पीछे जिला मुख्यालय पर मरीजों को लाने और ले जाने में उन्हें होने वाली दिक्कत और तकलीफों की दलील दी गई है. रतलाम कलेक्ट्रेट, एसपी-डीआईजी कार्यालय और सर्किट हाउस के बाहर बने स्पीड ब्रेकर हटाए जाएंगे या नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.
नामली , मेवासा, प्रकाश नगर पुलिया और बंजली चौराहा हादसों के हैं हॉटस्पॉट
रतलाम कलेक्टर के द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए गए थे कि सड़कों पर बने गैर जरूरी स्पीड ब्रेकरों को हटाया जाए और निर्धारित मानकों के तहत ही आवश्यक होने पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए. कलेक्टर के निर्देश के बाद एमपीआरडीसी की टीम ने जेसीबी से लेबड़ नयागांव फोरलेन पर स्पीड ब्रेकर उखड़ने शुरू कर दिए हैं.
रतलाम-सैलाना- बांसवाड़ा रोड से भी पलसोड़ा चौराहा, डेलनपुर, सैलाना बायपास और धामनोद बायपास पर स्पीड ब्रेकरों को हटाया गया है. जिन जगहों पर स्पीड ब्रेकर हटाने या काम करने की कार्रवाई की गई है, यह सभी वह स्थान है जहां स्पीड ब्रेकर एमपीआरडीसी या लोक निर्माण द्वारा ही हादसे रोकने के लिए बनाए गए थे. प्रशासन की इस कार्रवाई से अब इन क्षेत्रों में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि विरोध में उतर आए हैं.
'स्पीड ब्रेकर हटाने से हादसे फिर बढ़ेंगे'
बंजली गांव के निवासी संतोष मालवीय ने बताया, "रतलाम-सैलाना- बांसवाड़ा रोड पर आमने-सामने मोटरसाइकिल की टक्कर और भारी वाहनों की चपेट में आकर एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इसके बाद यहां स्पीड ब्रेकर बनवाए गए थे लेकिन अब इन्हें कलेक्टर के आदेश के बाद हटा दिया गया है. स्पीड ब्रेकर हटाए जाने से हादसे से कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे.
'अब तक 200 से अधिक हो चुकी मौतें'
किसान नेता राजेश पुरोहित ने भी स्पीड ब्रेकर हटाए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने बताया, "नयागांव-लेबड़ फोरलेन पर नामली , पंचेड़ फंटा, मेवासा और प्रकाश नगर पुलिया ऐसे स्थान है जहां अब तक रिकॉर्ड 200 मौतें हो चुकी हैं. अकेले प्रकाश नगर पुलिया क्षेत्र में ही मौत का आंकड़ा 50 के पार है."
'जन आंदोलन के बाद बने थे स्पीड ब्रेकर'
नामली में फोरलेन पर हुए सड़क हादसों और स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने के लिए जन आंदोलन करने वाले स्थानीय नेता बंटी डाबी ने कहा, "हमारे कई नगरवासियों की मौत और दुर्घटना में घायल हो जाने के बाद जन आंदोलन की बदौलत स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे. जिसकी वजह से अब यहां हादसों में भी कमी आई है.
कलेक्टर महोदय को इन दुर्घटना संभावित स्थानों पर हुई मौतो का आंकड़ा निकलवा कर देखना चाहिए. स्पीड ब्रेकर बनने से हादसों में कमी आई है ना की दुर्घटनाएं बढ़ी हैं. यदि यहां पर स्पीड ब्रेकर हटाए गए तो हमें फिर से मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है."
'क्या कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस के ब्रेकर भी तोड़े जाएंगे'
करणी सेना के नेता ऋषिराज सिंह राठौड़ ने कहा, "जिला मुख्यालय पर पहुंचने वाले मरीजों की सहूलियत और स्पीड ब्रेकर की वजह से उन्हें होने वाली तकलीफ की चिंता करने वाला जिला प्रशासन अस्पतालों की व्यवस्था क्यों नहीं सुधरता है. सब जगह के ब्रेकर तुड़वाने के निर्देश दिए हैं. क्या कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस के ब्रेकर भी मरीज की सहूलियत के लिए तोड़े जाएंगे."
कलेक्टर के निर्देश के बाद एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम द्वारा स्पीड ब्रेकर तोड़ने और कम करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं, इसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है और ब्रेकर हटाए जाने के बाद दुर्घटना होने की स्थिति में बड़ा जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दी है.