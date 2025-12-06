ETV Bharat / state

रतलाम की बालम ककड़ी पर कॉपीराइट ठप्पा, जीआई टैग लगते ही इंटरनेशनल होगा स्वाद

यहां उत्पादित होने वाली बालम ककड़ी को अब बड़े शहरों और विदेश में भी पहचान मिल सकेगी. वहीं, सैलाना के गांव वाले और उसके आसपास के छोटे-छोटे गांव के आदिवासी कृषकों को उनके द्वारा उगाई जाने वाली इस खास किस्म की ककड़ी का अच्छा दाम और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिल सकेगी.

रतलाम: सैलाना की मशहूर बालम ककड़ी की खेती को कॉपीराइट सर्टिफिकेट मिल गया है. वहीं, जल्दी ही बालम ककड़ी को जीआई टैग भी मिलने जा रहा है. अब इस खास किस्म की जंबो ककड़ी को रतलाम और सैलाना के नाम से जाना जाएगा. कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग और उद्योग विभाग ने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर इसकी खेती और जानकारी का कॉपीराइट करवाया है. इसके साथ ही रतलाम जिला जीआई टैग हासिल करने में एक कदम और आगे बढ़ गया है.

बालम ककड़ी मालवा के पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है लेकिन सैलाना क्षेत्र में होने वाली बालम ककड़ी की साइज के साथ कलर और स्वाद सबसे अच्छा होता है. बरसात के मौसम में इसके बीज लगाए जाते हैं. जिसके फल सितंबर माह के अंत और अक्टूबर माह में आते हैं. लौकी की तरह दिखाई देने वाली बालम ककड़ी का स्वाद लोगों को बड़ा पसंद आता है.

बालम ककड़ी की खेती को मिला कॉपीराइट सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

कॉपीराइट के बाद जीआई टैग की तैयारी

उद्यानिकी विभाग के अधिकारी जवाहर चारेल ने बताया कि "मालवा के धार , झाबुआ और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के गोकुंदा, भीम एवं देवगढ़ में भी इसकी खेती होती है. लेकिन सैलाना और आसपास के गांव की मिट्टी और जलवायु का असर कुछ ऐसा है कि यहां की बालम ककड़ी का स्वाद सबसे अलग है. आदिवासी समाज के किसानों ने पीढ़ियों से इस ककड़ी के बीज को संरक्षित रखा है. इसके बाद अब बालम ककड़ी की खेती और जलवायु से संबंधित जानकारी का कॉपीराइट सर्टिफिकेट करवाया गया है. रियावन सिल्वर लहसुन की तरह ही बालम ककड़ी को जीआई टैग दिलवाने का प्रयास भी जिला प्रशासन, कृषि ,उद्यानिकी और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किए जा रहे हैं."

कॉपीराइट और जीआई टैग से क्या मिलेगा लाभ

भारत सरकार के कॉपीराइट डिपार्टमेंट द्वारा कॉपीराइट सर्टिफिकेट दिया जाता है. जो जो किसी उत्पाद, सेवा या पद्धति की नकल होने पर रोक लगाता है. वहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग भी किसी उत्पाद को उसके मूल उत्पत्ति के क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है. जीआई टैग मिलने पर किसी उत्पाद की पैदावार कहां होती है या उसे कहां बनाया जाता है यह सुनिश्चित होता है. सैलाना की बालम ककड़ी की खेती और इसकी तरीके का कॉपीराइट करवाए जाने के बाद जल्दी ही जीआई टैग मिलने की उम्मीद है.

कॉपीराइट सर्टिफिकेट के बाद जीआई टैग की तैयारी (ETV Bharat)

सैलाना की पहचान और बालम ककड़ी की बढ़ेगी डिमांड

कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा के डायरेक्टर डॉ सर्वेश त्रिपाठी ने बताया कि "जीआई टैग दिलवाले के लिए जिला प्रशासन ,कृषि, उद्यानिकी और कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयासरत है. यदि सैलाना की बालम ककड़ी को जीआई टैग मिलेगा तो इससे इस क्षेत्र में उत्पादित होने वाली बालम ककड़ी को अंतरराष्ट्रीय पहचान के साथ बाजार मिलेगा. यहां के आदिवासी किसान जिन्होंने इस विशेष ककड़ी को संरक्षित करके रखा है उन्हें लाभ मिलेगा. कॉपीराइट सर्टिफिकेट मिलने से कोई अन्य जिला या राज्य इसके उत्पादन और इसकी खेती की विधि का दावा भी नहीं कर सकेंगे."

स्थानीय किसान शंभू सिंह ने बताया कि "इससे हमारे सैलाना की पहचान बालम ककड़ी की डिमांड बढ़ेगी और इसकी खेती छोड़ चुके कई आदिवासी किसान फिर से बालम ककड़ी की खेती करने लगेंगे."

किसानों का समूह बनाने का प्रयास

सैलाना क्षेत्र की प्रसिद्ध बालम ककड़ी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाने और यहां के किसानों को लाभ दिलवाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यानिकी विभाग किसानों का ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहे हैं. जिससे बालम ककड़ी की उन्नत खेती, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में मदद मिल सकेगी.