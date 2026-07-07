रतलाम में शिक्षक के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह में फफक कर रोये बच्चे, ना जाने की जिद
रतलाम के रूपनगर के शासकीय प्राथमिक स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाने वाले शिक्षक के ट्रांसफर से ग्रामीणों गमगीन. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : July 7, 2026 at 12:09 PM IST
रतलाम : सरकारी स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने वाले शिक्षक के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह में बच्चे भावुक हो गए. बच्चे फफक-फफक कर रोने लगे. शिक्षक भी आंसू बहाते रहे. मौके पर मौजूद ग्रामीणों के भी आंसू निकल पड़े. ग्रामीणों ने शिक्षक का ट्रांसफर रुकवाने के लिए भरसक कोशिश की. लेकिन ट्रांसफर नहीं रुका. इससे ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ रोष है.
शिक्षक के प्रयास से स्कूल बैगलेस
बैगलैस शिक्षा और सभी मूलभूत समस्याओं से मुक्त विद्यालय के नाम से चर्चा में आया रतलाम के रूपनगर का शासकीय प्राथमिक स्कूल में भावुक पल देखने को मिले.स्कूल को आदर्श बनाने में अहम योगदान देने वाले शिक्षक के ट्रांसफर के बाद ग्रामीणों और बच्चों में नाराजगी है. शाला प्रभारी शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ का तबादला होने के बाद ग्रामीण और बच्चों ने स्थानीय विधायक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर प्रयास किया. लेकिन ट्रांसफर नहीं रुका.
प्राइवेट स्कूल छोड़ सरकारी स्कूल आए बच्चे
जावरा ब्लॉक के रूपनगर गांव स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने में शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ का बड़ा योगदान है. रूपनगर का यह प्राथमिक स्कूल कुछ महीने पहले बैगलैस शिक्षा की वजह से चर्चा में आया. यहां के स्कूल में प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता के बीच दी जाने वाली बेहतर शिक्षा की वजह से गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते. आसपास के गांव के बच्चे भी इस शासकीय स्कूल में पढ़ने आते हैं. जन सहयोग और शिक्षकों के प्रयासों से यह स्कूल आदर्श विद्यालय बना.
सारी समस्याओं से मुक्त विद्यालय
स्कूल के मुख्य द्वार लिखवाया गया था कि यह स्कूल पूर्ण रूप से समस्या से मुक्त विद्यालय है. शाला प्रभारी शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ ने इस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. सोमवार को जब शिक्षक ने स्कूल से विदाई ली तो बच्चे भावुक होकर रोने लगे. शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ ने बच्चों को समझाया "प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रांसफर होना सामान्य बात है." शिक्षक ने ग्रामीणों से स्कूल की व्यवस्था में सहयोग करने की अपील के साथ स्कूल से विदाई ली. इस दौरान ग्रामीण और शिक्षक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए.
- जिंदगी भर संवारा छात्रों का भविष्य, देहदान और नेत्रदान के संकल्प के साथ रिटायरमेंट को बनाया यादगार
- पेट्रोल-डीजल की महंगाई से परेशान शिक्षक घोड़े पर करने निकले जनगणना, इलाके में बने चर्चा का विषय
जन सहयोग से स्कूल में बढ़ी कई सुविधाएं
स्कूल में अपनी नि:शुल्क सेवाएं देने वाले जगदीश यादव ने बताया "रूपनगर प्राथमिक विद्यालय का प्रबंधन जन सहयोग और शिक्षक बद्रीलाल राठौड़ के प्रयास से बहुत अच्छा चल रहा था. यह विद्यालय जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए आदर्श विद्यालय बना. ऐसे में शिक्षा विभाग और प्रशासन को यह देखना चाहिए कि शिक्षक के ट्रांसफर किए जाने से विद्यालय की व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा."