रतलाम का बैगलेस स्कूल, शासकीय विद्यालय में प्राइवेट शिक्षक, नवोदय में सिलेक्शन पाते हैं बच्चे

रतलाम का बैगलेस शासकीय स्कूल में बच्चे होमवर्क घर पर नहीं विद्यालय में ही करते हैं, अवकाश के दिन भी लगती स्पेशल क्लास.

Ratlam govt school private teachers
कोई बैक बेंचर नहीं हर बच्चा आगे की पंक्ति में बैठता है (ETV Bharat)
Published : February 16, 2026 at 10:26 PM IST

रतलाम: शासकीय स्कूलों की बदहाली की खबरें तो आपने बहुत देखी और पढ़ी होगी, लेकिन कभी आपने ऐसा सरकारी स्कूल देखा है, जो पूर्ण रूप से समस्या से मुक्त हो और खुशहाल हो. रतलाम के जावरा तहसील का रूपनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय के बाहर दीवार पर लिखवा दिया गया है, 'यह स्कूल पूर्णतः समस्या से मुक्त विद्यालय हैं.' यह स्कूल किसी सर्व सुविधायुक्त निजी स्कूल से कम नहीं है. इस गांव के सारे बच्चे इसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और बिना स्कूल बैग के स्कूल जाते हैं.

निजी स्कूल से बेहतर शिक्षा का स्तर

बैगलेस स्कूल की परिकल्पना को रूपनगर प्राथमिक विद्यालय ने साकार कर दिखाया है. वहीं, यहां के बच्चों की शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों से बेहतर है. यही, वजह है कि पास के गांव के बच्चों को भी अभिभावक रूपनगर के प्राथमिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं. सर्व सुविधा से युक्त इस स्कूल को उतनी ही विश्वास और मदद मिलती है, जितना की अन्य शासकीय स्कूलों को, लेकिन यहां के शिक्षक और अभिभावकों ने जन भागीदारी और आपसी सहयोग से इसे विश्व स्तरीय स्कूल बना दिया है.

Ratlam Special classes on holidays
अवकाश के दिन भी लगती स्पेशल क्लास (ETV Bharat)

होमवर्क करने 2 घंटे लगती है एक्स्ट्रा क्लास

शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है. इस कथन को रूपनगर प्राथमिक विद्यालय के शाला प्रभारी बद्रीलाल राठौर ने चरितार्थ करके बताया है. वे इस विद्यालय को समस्या से मुक्त विद्यालय बनाने में कामयाब हुए हैं. अपने निजी प्रयास और गांव के लोगों के जन सहयोग की मदद से स्कूल परिसर को ऐसा सजाया गया है कि केवल नाम की वजह से इसके शासकीय होने का प्रमाण मिलता है.

Ratlam Bagless govt school
रतलाम का बैगलेस स्कूल (ETV Bharat)

शिक्षक बद्रीलाल राठौर ने बताया, "गांव के बच्चों और अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पण के भाव से यह करने में कामयाब हुए हैं. इस विद्यालय में इसी वर्ष से बैगलेस स्कूल की व्यवस्था शुरू की गई है. बच्चों की किताबें और बैग स्कूल में ही रहते हैं. स्कूल का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 तक रखा गया है, जिसमें रोज करीब 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है. जिसमें बच्चों को होमवर्क करवाने के साथ ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं."

Ratlam government school
घर पर नहीं विद्यालय में ही होमवर्क करते हैं बच्चे (ETV Bharat)

अवकाश के दिनों में भी लगती है स्पेशल क्लास

स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे बिना बैग और किताबों के ही अपने घर चले जाते हैं. वहीं, रविवार के अवकाश के अलावा अन्य शासकीय अवकाश पर 3 घंटे की विशेष क्लास भी यहां के शिक्षक लगाते हैं. स्थानीय ग्रामीण और पूर्व पालक संघ अध्यक्ष रघुनाथ राठौर ने बताया कि उनके गांव के लगभग सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ने जाते हैं. क्योंकि सारी सुविधा और अच्छी शिक्षा यही मिल रही है, तो क्यों बच्चों को पढ़ने के लिए शहर के निजी स्कूलों में भेजें.

शासकीय विद्यालय में निजी स्कूल से बेहतर शिक्षा का स्तर (ETV Bharat)

सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइवेट टीचर

शिक्षक बद्रीलाल राठौर और एक अन्य शिक्षिका संजूबाला नीमा यहां के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त हैं. लेकिन 54 बच्चों की उपस्थिति वाले इस स्कूल में 2 शिक्षकों के अलावा 3 अन्य प्राइवेट शिक्षक भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिका सरोज कुंवर और रेणु राठौर ने बताया, "राठौर सर उन्हें अपनी तनख्वाह में से सैलरी देते हैं, जिससे हमें गांव में ही रोजगार मिला है और बच्चों को पढ़ाने का अवसर भी. वहीं, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों को गणित विषय पढ़ाने वाले शिक्षक जगदीश चंद्र यादव रिटायर्ड नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है. वह बच्चों को प्रतिदिन यहां निशुल्क पढ़ाने आते हैं.

हर साल 4-5 बच्चों का नवोदय में होता है चयन

रूपनगर गांव की आबादी करीब 600 नागरिकों की है. यहां का शासकीय प्राथमिक विद्यालय अन्य स्कूलों और शासकीय विभागों के लिए एक आदर्श उदाहरण बना है. स्कूल के प्रवेश द्वार लगे बोर्ड पर लिखवाया गया है कि यह विद्यालय पूर्णतः समस्या से मुक्त है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पटेल ने बताया, " यह वहां के शिक्षकों और ग्रामीणों के जन सहयोग का परिणाम है कि शासकीय स्कूल में विभिन्न सुविधाओं के साथ ही बच्चों के शिक्षा का स्तर भी अन्य स्कूलों से बेहतर है." यही नहीं इस स्कूल से प्रतिवर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 4 से 5 बच्चों का चयन होता है.

कोई बैक बेंचर नहीं, हर बच्चा बैठता है आगे की पंक्ति में

इस सरकारी स्कूल में बच्चे टेबलों की लाइन में नहीं बल्कि आमने-सामने बैठते हैं. यहां कोई भी बच्चा पीछे की पंक्ति में नहीं बैठता है. स्कूल कक्षा में टेबल की 2 लाइन आमने सामने लगाई जाती है. बीच में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं. क्लास के दोनों छोर पर बोर्ड लगे हैं, शिक्षक बच्चों को दोनों बोर्ड पर लिखकर पढ़ाई करवाते हैं. वहीं, प्रत्येक बच्चे के पास पहुंचकर, वह क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसको भी चेक किया जा सकता है.

शिक्षक और अभिभावकों के संयुक्त प्रयास की शरण हर कहीं हो रही है और यहां के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़कर भी बेहतर शिक्षा हासिल कर रहे हैं. यह स्कूल उन शासकीय विभागों और स्कूल प्रबंधन के लिए एक मिसाल है जो सुविधा और संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर संस्था की बदहाली को जायज ठहराते हैं.

