रतलाम में निगम के अमले पर पथराव, बेदखली का नोटिस चस्पा करने पहुंचे थे निगम कर्मी
रतलाम में 200 से अधिक परिवारों ने फ्लैट आवंटित होने पर नहींं जमा की नगर निगम की बकाया राशि, बेदखली का नोटिस चस्पा करने गई निगम की टीम पर हमला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 5:33 PM IST
रतलाम: रतलाम में प्रधानमंत्री आवास की मल्टी में बेदखली का नोटिस चस्पा करने गई नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. इस हमले में निगम कर्मियों के साथ पत्रकारों को भी चोट आई है. दरअसल, प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवंटित किए गए फ्लैट की राशि जमा करवाए बिना यहां करीब 200 परिवार अवैध तरीके से रह रहे थे जिन्हें फ्लैट खाली करने का नोटिस पूर्व में भी जारी किया गया था.
नोटिस चस्पा करने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला
बेदखली का अंतिम नोटिस चस्पा करने के लिए नगर निगम की टीम जैसे ही शुक्रवार को डोसीगांव स्थित मल्टी में पहुंची, वहां विवाद शुरू हो गया और लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. लाठी और डंडों के साथ नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट की गई और उन्हें दौड़ तक लगानी पड़ गई. वहीं, बीच बचाव करने गए पत्रकार पर भी स्थानीय लोगों ने लाठी से हमला किया है.
200 से अधिक परिवारों ने फ्लैट आवंटित होने पर नहींं जमा की बकाया राशि
गौरतलब है कि 2020-21 में शिव शक्ति नगर की झुग्गी में रहने वाले हैं रहवासियों को नगर निगम द्वारा मल्टी बनाकर फ्लैट आवंटित किए गए थे. इसके लिए इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिलवाया गया था. लेकिन अब 200 से अधिक परिवारों ने फ्लैट आवंटित होने के बाद नगर निगम की बकाया राशि ही जमा नहीं करवाई और रजिस्ट्री करवाए बिना ही अवैध तरीके से रह रहे थे. नगर निगम ने अंतिम नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में राशि जमा नहीं करने वाले परिवारों को फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया था. लेकिन शुक्रवार को जैसे ही नगर निगम का अमला नोटिस चस्पा करने के लिए मल्टी में पहुंचा तो वहां रह रहे लोग आक्रोशित हो गए और नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में नगर निगम कर्मचारीयों और एक पत्रकार को चोट आई है.
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घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस और नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना भी मौके पर पहुंचे हैं. घायल हुए स्थानीय पत्रकार को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार जारी है. अनिल भाना निगम आयुक्त रतलाम, का कहना है कि "400 में से मात्र 20 लोगें ने रजिस्ट्री कराई है. इसमें से 208 लोग 6 साल से मल्टी में रह रहे हैं. इन्हें बिजली और पानी चाहिए. इन्हें रजिस्ट्री के लिए कहते हैं तो ये चक्काजाम करते हैं. अभी तक बकाया 1 लाख 80 हजार की राशि जमा नहीं की है. इनमें से 166 लोगों को बैंक से लोन भी दिलवाया है लेकिन इन लोगों ने 6 साल में बैंक की एक भी किस्त नहीं जमा की है जिससे बैंक इन्हें लोन देने को भी अब तैयार नहीं है. आज निगम की टीम बेदखली का नोटिस चस्पा करने पहुंची तो उनपर गमलों और डंडे से हमला कर दिया. पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा. "