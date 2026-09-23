फर्जी भर्ती करवाने वाले नेटवर्क की रतलाम पर निगाह! रेलवे, आबकारी के बाद कृषि विभाग पर आरोप
रतलाम में 3 घंटे लेट शुरू हुई सहायक कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा को लेकर व्हिसल ब्लोअर ने लगाए गंभीर आरोप. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:04 PM IST
रतलाम: आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद 12 अभ्यर्थियों पर प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद अब सहायक कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे हैं. 17 सितंबर को रतलाम के सृजन कॉलेज में आयोजित हुई यह परीक्षा दोपहर 2:30 बजे शुरू होने की जगह शाम 5:30 शुरू हो सकी. जिसे लेकर अब व्यापम मामले के व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत मध्य प्रदेश शासन से की है.
'भर्ती घोटाले का नया केंद्र बना रतलाम'
व्यापम मामले के व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा ने बताया, "अब बड़े शहरों की बजाय रतलाम जैसे छोटे शहर भर्ती घोटाले के केंद्र बन गए हैं. यहां आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली में पुलिस द्वारा चयनित 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने के मामले में यह प्रकरण दर्ज किए गए थे."
पारस सकलेचा ने बताया, "इसके पहले रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती में भी रतलाम में फिजिकल परीक्षण के दौरान मूल अभ्यर्थी की जगह फर्जी मुन्ना भाई फिजिकल परीक्षा देने पहुंचे थे. इस मामले में भी कई फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था. रतलाम में लगातार हो रहीं यह घटनाएं बताती हैं कि फर्जी भर्ती करवाने वाला नेटवर्क अब रतलाम जैसे शहर को अपना केंद्र बना रहे हैं."
वहीं अब रतलाम के सृजन कॉलेज में आयोजित हुई सहायक कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में भी धांधली हुई है. यह परीक्षा 17 एवं 18 सितंबर को रतलाम में आयोजित हुई थी. 17 तारीख को दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे की जगह शाम 5:30 बजे हुई."
'सिर्फ एक ही सेंटर में सर्वर डाउन की शिकायत'
पारस सकलेचा का आरोप है, "3 घंटे बाद परीक्षा शुरू होने के मामले को पहले छुपाया गया लेकिन परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने इस गड़बड़ी की पोल खोल दी है. इस दौरान कई परीक्षार्थी कॉलेज परिसर से बाहर जाकर 3 घंटे बाद परीक्षा देने पहुंचे. पूछे जाने पर बच्चों को बताया कि विलंब की वजह सर्वर डाउन होना था. जबकि अन्य सेंटरों पर सर्वर डाउन की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी. हमने इसकी शिकायत मध्य प्रदेश शासन से की है."
'परीक्षा करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया'
भर्ती परीक्षाओं पर सवाल खड़ा करने वाले एक्टिविस्ट पारस सकलेचा का आरोप है, "ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली कंपनी जम्मू कश्मीर सहित देश के कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है. इसके बावजूद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल दिसंबर 2024 से ऑनलाइन परीक्षाओं का काम इसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी से करवा रहा है. इस कंपनी को लगभग 260 रुपए प्रति परीक्षार्थी की दर से दिया गया है जबकि पूर्व में यह कार्य करीब 170 रुपए प्रति परीक्षार्थी की दर से कराया जाता था."
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सहायक कृषि विस्तार अधिकारी के लिए इस भर्ती परीक्षा में 2784 पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. जिसमें 35000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और करीब 23000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे. यह परीक्षा 17 एवं 18 सितंबर को तीन पारियों में आयोजित की गई थी.