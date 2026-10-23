ईरान और मिडिल ईस्ट के युद्ध ने मध्य प्रदेश में रोड प्रोजेक्ट रोके, डामर की कीमत ने बैठाया भट्ठा
डामर की दोगुनी कीमत ने रोके कई सड़क प्रोजेक्ट, एमपी आरडीसी, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के सड़क निर्माण पर असर. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:48 PM IST
रतलाम: ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही नहीं बल्कि सड़क निर्माण पर भी पड़ रहा है. सड़क बनाने में उपयोग होने वाले डामर के दम बीते 6 महीने में लगभग दोगुने हो चुके हैं. जिसकी वजह से सड़कों के डामरीकरण और नवीन निर्माण पर बड़ा असर पड़ा है. रतलाम जिले और झाबुआ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का निर्माण बीते एक वर्ष से जारी है लेकिन अब तक डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है. जिसकी मुख्य वजह है सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी को डामर दोगुनी रेट में मिल रहा है.
ठेका लेने वाली कंपनी द्वारा एमपीआरडीसी से डामर के बढ़े हुए रेट के अनुसार अनुबंध की राशि रिवाइज किए जाने की मांग की है. रतलाम नगर निगम में भी 21 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य डामर के दाम बढ़ जाने की वजह से प्रभावित हुए हैं. यहां तक की इन सड़कों का भूमि पूजन तक हो चुका है, लेकिन अब डामर की बढ़ी हुई कीमत को लेकर ठेकेदार परेशानी में हैं. वहीं, नगर निगम के जिम्मेदारों को रुके हुए सड़क के प्रोजेक्ट पर जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है.
क्यों बढ़ रही डामर की कीमत
भारत में सभी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की सर्वाधिक सप्लाई मिडिल ईस्ट के देशों से ही होती है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध और मिडिल ईस्ट देशों में लगातार बनी हुई तनावपूर्ण स्थिति की वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ की सप्लाई पर असर पड़ा है जिसकी वजह से इनकी कीमतें भी अधिक हो रही हैं. सड़क निर्माण में उपयोग होने वाला डामर भी पेट्रोलियम पदार्थ है जो की क्रूड ऑयल को रिफाइंड किए जाने के बाद वेस्ट के रूप में निकलता है. जिसका उपयोग सड़क बनाने के लिए किया जाता है.
पीडब्ल्यूडी विभाग के ईई महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि "सड़क बनाने और पहले से बनी सड़कों की मरम्मत के लिए डामर की डिमांड बनी हुई है. पेट्रोलियम कंपनियों के माध्यम से सरकार के द्वारा इसका आवंटन सड़क निर्माण के लिए होता है. वर्तमान में डामर के रेट करीब 90 हजार रुपए प्रति मेट्रिक टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं." रतलाम में डामर मिक्सर प्लांट संचालित करने वाले वेंकटेश तिमन्ना ने बताया कि "6 महीने पहले यही डामर 45 से 55 हजार प्रति मेट्रिक टन की दर मिल रहा था. लेकिन अब इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं. अभी वर्तमान में अलग-अलग जगह पर 85 हजार से लेकर 1 लाख 2 हजार प्रति मेट्रिक टन का रेट चल रहा है. जिसकी वजह से सड़क निर्माण की लागत बढ़ना लाजमी है."
कैसे प्रभावित हो रही सड़क परियोजना
दरअसल ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट देशों में तनाव इस साल की शुरुआत से ही बना हुआ है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है. पेट्रोल और डीजल के दामों पर तो सरकार द्वारा नियंत्रिण रखा जा रहा है लेकिन डामर की कीमत इसी समय अवधि में लगभग दोगुनी हो चुकी है. साल की शुरुआत में जिन ठेकेदारों द्वारा सड़कों के निर्माण के ठेके लिए गए थे. उन्हें अब डामर की दोगुनी कीमत की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है.
रतलाम झाबुआ स्टेट हाईवे का निर्माण कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जितेंद्र राणा ने बताया कि "एनएचएआई और अन्य राज्यों की सड़क निर्माण निगम द्वारा डामर के बढ़े हुए दाम के अनुसार अनुबंध राशि को रिवाइज किया गया है. लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इस पर विचार जारी है. इतने अधिक रेट पर सड़क का डामरीकरण करने पर ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियों को घाटा उठाना पड़ेगा."
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के इंजीनियर विश्वजीत राय ने बताया कि "बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए डामर उपलब्ध नहीं होने की वजह से कई जगह निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है." रतलाम नगर निगम के महापौर प्रहलाद पटेल ने बताया कि "रतलाम नगर निगम में सड़क निर्माण के 21 नए कार्यों का भूमिपूजन और शुरुआत की गई थी लेकिन डामर की बढ़ी हुई कीमत की वजह से कई ठेकेदार कार्य समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है."
बहरहाल सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के द्वारा एमपीआरडीसी से डामर की बड़ी हुई कीमत के अनुसार रेट रिवाइज किए जाने की मांग की है. हालांकि, एमपीआरडीसी द्वारा वर्तमान में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जिसकी वजह से सड़क निर्माण के अधिकांश प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं.