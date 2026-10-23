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ईरान और मिडिल ईस्ट के युद्ध ने मध्य प्रदेश में रोड प्रोजेक्ट रोके, डामर की कीमत ने बैठाया भट्ठा

ईरान और मिडिल ईस्ट के युद्ध ने मध्य प्रदेश में रोड प्रोजेक्ट रोके ( ETV Bharat )

रतलाम: ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब पेट्रोल, डीजल और गैस पर ही नहीं बल्कि सड़क निर्माण पर भी पड़ रहा है. सड़क बनाने में उपयोग होने वाले डामर के दम बीते 6 महीने में लगभग दोगुने हो चुके हैं. जिसकी वजह से सड़कों के डामरीकरण और नवीन निर्माण पर बड़ा असर पड़ा है. रतलाम जिले और झाबुआ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का निर्माण बीते एक वर्ष से जारी है लेकिन अब तक डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है. जिसकी मुख्य वजह है सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी को डामर दोगुनी रेट में मिल रहा है.

ठेका लेने वाली कंपनी द्वारा एमपीआरडीसी से डामर के बढ़े हुए रेट के अनुसार अनुबंध की राशि रिवाइज किए जाने की मांग की है. रतलाम नगर निगम में भी 21 नवीन सड़कों के निर्माण कार्य डामर के दाम बढ़ जाने की वजह से प्रभावित हुए हैं. यहां तक की इन सड़कों का भूमि पूजन तक हो चुका है, लेकिन अब डामर की बढ़ी हुई कीमत को लेकर ठेकेदार परेशानी में हैं. वहीं, नगर निगम के जिम्मेदारों को रुके हुए सड़क के प्रोजेक्ट पर जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है.