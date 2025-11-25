ETV Bharat / state

महंगा पड़ सकता है एंटीबायोटिक का सेवन, लोगों में बढ़ रहा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस

रतलाम जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एम. एस. सागर ने बताया कि "एंटीबायोटिक का अनुचित, अनावश्यक और अत्यधिक उपयोग गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर रहा है. संक्रमण होने पर गलत दवाओं का उपयोग, स्वयं दवा लेना व डॉक्टर द्वारा दिया गया अधूरा कोर्स छोड़ देना, ये सभी कारण दवाओं के प्रति बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. जिससे इलाज कठिन और जटिल हो जाता है. एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के दौरान चिकित्सकों द्वारा दिए जा रहे प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट किया जा रहा है.

रतलाम: सर्दी खांसी और वायरल बुखार होने पर ली जाने वाली एंटीबायोटिक का सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है. इसके लिए एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान लोगों को एंटीबायोटिक के उपयोग से होने वाले नुकसान और उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है. रतलाम जिला चिकित्सालय में एंटीबायोटिक को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की गई है. जिसमें एंटीबायोटिक के दुरुपयोग, दुष्परिणाम और बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के खतरे पर विस्तृत जानकारी दी गई है.

जिसमें इन तथ्यों का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई एंटीबायोटिक का ओवर प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं हुआ है. प्रिस्क्रिप्शन लिखने में एंटीबायोटिक का रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है. इस ऑडिट में कमी पाए जाने पर चिकित्सकों को उचित मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है. इस अभियान और जागरूकता गतिविधियों का उद्देश्य चिकित्सकों और आमजन दोनों में एंटीबायोटिक दवा के उपयोग के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है.

एंटीबायोटिक को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट (ETV Bharat)

देश में 83% लोगों के शरीर में ड्रग रेसिस्टेंस

डॉ एमएस सागर ने बताया कि हाल ही में आई लैंसेट रिपोर्ट में भारत में लगभग 83 प्रतिशत व्यक्ति किसी न किसी रूप में ड्रग रेसिस्टेंस से प्रभावित है. रिपोर्ट की यह स्थिति एंटीबायोटिक के गलत उपयोग को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि आम लोगों को यह समझना जरूरी है कि एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें, अपनी मर्जी से दवाओं का सेवन नहीं करें. पूरा कोर्स निर्धारित अवधि तक अवश्य पूरा करें. बची हुई दवाइयां बाद में खुद न लें और न दूसरों को दें. वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करें."

बहरहाल बिना चिकित्सक की सलाह के ली गई दवाई और एक ही प्रकार के एंटीबायोटिक के लगातार प्रयोग की वजह से अब एंटीबायोटिक कई लोगों के इलाज में कारगर साबित नहीं हो रही है. ऐसे में चिकित्सकों के साथ ही आम लोगों को भी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल और दुरुपयोग को लेकर जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है.