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रतलाम और मंदसौर में अल नीनो इफेक्ट, सहायक नदियों में बहाव रुकने से गांधी सागर बांध का जलस्तर कम

मानसून पर लगे ब्रेक की वजह से चंबल, मलेनी, माही, शिप्रा नदी में पानी का रुका बहाव. गांधी सागर बांध के जलस्तर पर पड़ा असर.

RATLAM MANDSAUR EL NINO EFFECT
रतलाम और मंदसौर में अल नीनो इफेक्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 11:10 PM IST

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रतलाम: अल नीनो से प्रभावित पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम और मंदसौर जिले में इसका असर दिखाई देने लगा है. यहां से बहने वाली प्रमुख नदियों में आधा जुलाई बीत जाने के बाद भी पानी का बहाव शुरू नहीं हुआ है और इसी वजह से गांधी सागर बांध में भी जलस्तर कम होने की स्थितियां बन गई है.

आमतौर पर मानसून की शुरुआत में ही गांधी सागर बांध में जलस्तर बढ़ने लगता है और जुलाई के अंत तक यह बांध लबालब हो जाता है. लेकिन इस वर्ष हो रही कम बारिश और मानसून पर लगे ब्रेक की वजह से चंबल, मलेनी, माही और शिप्रा नदी में पानी का बहाव रुक गया है.

गांधी सागर बांध के जलस्तर पर असर (ETV Bharat)

'बारिश नहीं तो गांधी सागर बांध के जलस्तर पर असर'

मंदसौर में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध में विपरीत हालात के बाद भी जलस्तर मध्य प्रदेश के अन्य बांधों की अपेक्षा कम गिरा है. बारिश का एक महीना बीत जाने के बाद भी चंबल और सहायक नदियों का पानी गांधी सागर बांध के कैचमेंट में नहीं पहुंचा है.

CHAMBAL MALENI SHIPRA RIVERS
चंबल की सहायक नदियों में रुक गया पानी का बहाव (ETV Bharat)

बांध के प्रभारी अधिकारी राजेंद्र महाजन ने बताया, "वर्तमान में बांध में 1298.6 फीट जलस्तर बना हुआ है. जिसमें बिजली उत्पादन की एक यूनिट चलाई जा रही है. हालांकि बांध का यह जलस्तर पिछले वर्ष हुई पर्याप्त बारिश की वजह से बना हुआ है. यदि इस वर्ष बारिश कम होती है तो इसका असर बांध के जल स्तर पर पड़ेगा."

चंबल की सहायक नदियों में रुक गया पानी का बहाव

इस वर्ष मानसून के लेट होने की वजह से चंबल, मलेनी, शिप्रा, शिवना और पिंगला नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई थी, जिसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में हुई बारिश से इन नदियों में पानी तो आया लेकिन मानसून की बारिश फिर से रुक जाने की वजह से इन नदियों में पानी का बहाव बंद हो गया है.

GANDHI SAGAR DAM WATER LEVEL
गांधी सागर बांध का जलस्तर हो रहा कम (ETV Bharat)

अल नीनो से प्रभावित जिलों की सूची में 8 जिले शामिल

भारत सरकार द्वारा अल नीनो से प्रभावित जिलों की सूची जारी की गई है. जिसमें मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं. पश्चिम मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, झाबुआ और धार भी इस सूची में है. जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बाद बारिश के न होने का अल नीनो प्रभाव इन जिलों में देखा जा रहा है.

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