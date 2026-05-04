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सारा शहर उसे डॉन के नाम से जानता है, रतलाम में अमिताभ बच्चन के लुक वाला जबरा फैन

रतलाम: वैसे तो देश भर में महानायक अमिताभ बच्चन के चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन रतलाम में अमिताभ बच्चन का एक ऐसा फैन है जो अमिताभ की दीवानगी में रतलाम के लोगों के लिए डॉन बन गया है. आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले रमेश गौड़ अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फैन हैं कि अमिताभ की तरह हेयर स्टाइल और कपड़े पहनने के साथ अपने आइसक्रीम के ठेले पर गाने भी अमिताभ बच्चन के बजाते हैं. रमेश गौड़ ने अमिताभ के किरदार को कुछ इस तरह अपना लिया है कि उनकी पहचान ही डॉन के नाम से बन गई है.

'कसमे वादे' देखी तो बन गए अमिताभ के फैन

रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन कुल्फी का ठेला लगाने वाले रमेश गौड़ के ठेले का नाम है डॉन मटका कुल्फी. ठेले के चारों तरफ अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी हुई है. वहीं, अमिताभ बच्चन से हुई एक मुलाकात का फोटो भी रमेश ने अपने ठेले पर लगाया है. रमेश अमिताभ की तरह ही लंबी कलम वाले बाल कटवाते हैं. अमिताभ की तरह ही बेल बॉटम पेंट और लंबी कॉलर शर्ट पहनते हैं. कमर पर भी वह दुपट्टे नुमा कपड़ा बांधते हैं. अमिताभ की तरह चश्मा भी पहनते हैं. पूरा दिन भर कुल्फी बेचते समय वह अमिताभ की फिल्मों के किरदार में ही डूबे रहते हैं.

सारा शहर उसे डॉन के नाम से जानता है (ETV Bharat)

यही नहीं म्यूजिक सिस्टम में गाने भी सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बजते हैं. यही वजह है कि सारा शहर अब उन्हें रमेश नहीं बल्कि डॉन के नाम से जानता है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए डॉन यानी रमेश गौड़ बताते हैं कि जब वह 18 वर्ष के थे तब उन्होंने कसमे वादे फिल्म देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे. वहीं, से उन्हें अमिताभ बच्चन का किरदार इतना पसंद आया कि अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझने लगे. इसके बाद उन्होंने अपने कुल्फी के ठेले का नाम अमिताभ की सुपरहिट फिल्म के किरदार डॉन के नाम पर रखा. आज करीब 35 साल हो चुके हैं. वह अमिताभ के फिल्मी किरदारों में ही कुल्फी बेचते हुए नजर आते हैं.