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सारा शहर उसे डॉन के नाम से जानता है, रतलाम में अमिताभ बच्चन के लुक वाला जबरा फैन

रतलाम के रमेश गौड़ अमिताभ बच्चन के बड़े फैन, 35 बरस से अमिताभ के फिल्मी किरदारों में बेचते हैं कुल्फी, डॉन के नाम से मशहूर.

RATLAM AMITABH BACHCHAN FAN
रतलाम में अमिताभ बच्चन के लुक वाला जबरा फैन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
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रतलाम: वैसे तो देश भर में महानायक अमिताभ बच्चन के चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन रतलाम में अमिताभ बच्चन का एक ऐसा फैन है जो अमिताभ की दीवानगी में रतलाम के लोगों के लिए डॉन बन गया है. आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले रमेश गौड़ अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फैन हैं कि अमिताभ की तरह हेयर स्टाइल और कपड़े पहनने के साथ अपने आइसक्रीम के ठेले पर गाने भी अमिताभ बच्चन के बजाते हैं. रमेश गौड़ ने अमिताभ के किरदार को कुछ इस तरह अपना लिया है कि उनकी पहचान ही डॉन के नाम से बन गई है.

'कसमे वादे' देखी तो बन गए अमिताभ के फैन

रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन कुल्फी का ठेला लगाने वाले रमेश गौड़ के ठेले का नाम है डॉन मटका कुल्फी. ठेले के चारों तरफ अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगी हुई है. वहीं, अमिताभ बच्चन से हुई एक मुलाकात का फोटो भी रमेश ने अपने ठेले पर लगाया है. रमेश अमिताभ की तरह ही लंबी कलम वाले बाल कटवाते हैं. अमिताभ की तरह ही बेल बॉटम पेंट और लंबी कॉलर शर्ट पहनते हैं. कमर पर भी वह दुपट्टे नुमा कपड़ा बांधते हैं. अमिताभ की तरह चश्मा भी पहनते हैं. पूरा दिन भर कुल्फी बेचते समय वह अमिताभ की फिल्मों के किरदार में ही डूबे रहते हैं.

सारा शहर उसे डॉन के नाम से जानता है (ETV Bharat)

यही नहीं म्यूजिक सिस्टम में गाने भी सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बजते हैं. यही वजह है कि सारा शहर अब उन्हें रमेश नहीं बल्कि डॉन के नाम से जानता है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए डॉन यानी रमेश गौड़ बताते हैं कि जब वह 18 वर्ष के थे तब उन्होंने कसमे वादे फिल्म देखी थी जिसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे. वहीं, से उन्हें अमिताभ बच्चन का किरदार इतना पसंद आया कि अपने आप को अमिताभ बच्चन ही समझने लगे. इसके बाद उन्होंने अपने कुल्फी के ठेले का नाम अमिताभ की सुपरहिट फिल्म के किरदार डॉन के नाम पर रखा. आज करीब 35 साल हो चुके हैं. वह अमिताभ के फिल्मी किरदारों में ही कुल्फी बेचते हुए नजर आते हैं.

Ratlam Amitabh Bachchan fan Ramesh Gaud
'कसमे वादे' देखी तो बन गए अमिताभ के फैन (ETV Bharat)

जब हुई अमिताभ बच्चन से मुलाकात

रमेश गौड़ बताते हैं कि "अमिताभ बच्चन से उनकी दो बार मुलाकात हो चुकी है. पहली बार उनके बंगले जलसा पर महानायक ने बुलाकर सम्मान किया था. अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि आपको कुछ चाहिए, तो मैं उस पल भावुक हो गया था. मैंने कहा कि केवल आपका ऑटोग्राफ और आपके साथ कुछ फोटो खिंचवाना चाहता हूं. उन्होंने मुझे अपने बंगले पर आम का जूस भी पिलाया था. इसके बाद दोबारा बच्चन साहब से मुलाकात कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर हुई थी. यहां भी उन्होंने बहुत स्नेह और सम्मान दिया." रमेश बताते हैं कि अमिताभ बच्चन बहुत ही सौम्य और अच्छे इंसान हैं. उसके लिए तो वह भगवान जैसे ही हैं.

Ratlam Amitabh Bachchan fan Don Ramesh Gaud
रतलाम के रमेश गौड़ अमिताभ बच्चन के बड़े फैन (ETV Bharat)

अमिताभ के जन्मदिन पर बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम, बड़ों को 50% डिस्काउंट

11 अक्टूबर को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का जन्मदिन होता है और रतलाम के रमेश गौड़ इस दिन को खास अंदाज में मनाते हैं. इस दिन वह छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिलाकर और बड़ों को 50% तक डिस्काउंट देकर बॉलीवुड के शहंशाह का जन्मदिन का जश्न मनाते हैं.

Ratlam Amitabh Bachchan fan
रतलाम के रमेश गौड़ अमिताभ बच्चन के लुक में कुल्फी बेचते (ETV Bharat)

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बहरहाल करीब 35 सालों से अमिताभ बच्चन के इस जबरदस्त प्रशंसक की दीवानगी का दौर जारी है और अब रमेश की पहचान पूरे रतलाम में डॉन कुल्फी वाले के नाम से ही बनी हुई है. कृषि मंडी में आने वाले आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसान भी उन्हें डॉन के नाम से ही जानते हैं. वहीं,रमेश गौड़ का एक ही सपना है कि अमिताभ बच्चन किसी दिन रतलाम आएं और उनकी बनाई कुल्फी का टेस्ट लें.

Ratlam Amitabh Bachchan fan
रतलाम में अमिताभ बच्चन के लुक वाला जबरा फैन (ETV Bharat)

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