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आजादी के बाद से अब तक नहीं बनी गांव की सड़क, कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे सैकड़ों ग्रामीण

रतलाम कलेक्ट्रेट में आंबा, कोटड़ा और गुडरखेड़ा के ग्रामीणों ने दिया धरना. कलेक्टर अजय कटेसरिया ने धरने पर बैठे ग्रामीणों से की मुलाकात. संवाददाता दिव्यराज सिंह की राठौड़.

Ratlam villagers protest
रतलाम कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:35 PM IST

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रतलाम: रतलाम कलेक्ट्रेट में गुरुवार आंबा, कोटड़ा और गुडरखेड़ा गांव के ग्रामीणों ने धरना दे दिया. ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक उन्हें जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क नहीं मिली है. वहीं, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी ग्रामीण वंचित हैं.

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे ग्रामीणों से मुलाकात की और जिला पंचायत सीईओ को इन गांव में जाकर वहां की समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. कलेक्टर के आश्वासन के बाद ग्रामीण धरने से हटने को राजी हुए.

रतलाम कलेक्ट्रेट में धरनारत ग्रामीण (ETV Bharat)

ग्रामीण बोले - हम अब भी 1947 में जी रहे

बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तीन गांव के ग्रामीण और वहां के जनप्रतिनिधि गुरुवार को रतलाम कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे. जहां कलेक्टर से मुलाकात कर ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.

आंबा गांव के हेमेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी उनकी ग्राम पंचायत में आदिवासी बहुल मजरे टोले भी हैं जहां आज तक बिजली और सड़क की व्यवस्था नहीं है, जो सड़क जिला मुख्यालय से जोड़ती है. वह भी पवन चक्की और सोलर प्रोजेक्ट वाली कंपनियों के भारी वाहनों की वजह से उखड़ गई है.

Ratlam villagers protest
रतलाम कलेक्ट्रेट में धरनारत ग्रामीण (ETV Bharat)

कोटड़ा गांव के शंकर लाल ने बताया कि उनके गांव में बिजली के कनेक्शन ही नहीं हैं. केवल कृषि के लिए बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं. ऐसे में उन्हें 24 में से केवल 10 घंटे ही बिजली मिल पाती है. गांव में बने स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं और नल जल योजना का लाभ भी उनके गांव को नहीं मिला है.

Ratlam villagers protest
रतलाम कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों का धरना (ETV Bharat)

कलेक्टर ने दिया जल्दी समाधान का आश्वासन

स्थानीय जनप्रतिनिधि डीपी धाकड़ ने बताया कि आजादी के 79 वर्ष बीतने के बावजूद ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और जिला प्रशासन इससे बेखबर है. हालांकि कलेक्टर साहब ने हमें समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करवाने का आश्वासन दिया है. बहरहाल इस मामले पर एडीएम बृजेंद्र रावत ने बताया कि ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय से मिलने का समय मांगा था जिस पर उनके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाई गई है. जिला पंचायत सीईओ को गांव में जाकर वहां की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया है.

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